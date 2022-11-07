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07/11/2022 16:38

吉利汽車（００１７５）１０月總銷量按年增３６％至１５﹒２萬部

　　《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，１０月總銷量為１５﹒２萬部，
按年增長約３６％，按月增長約１７％。
　　１０月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１６７５部汽車
，而首１０個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１０６６２部汽車。（ａｃ）

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