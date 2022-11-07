《真知灼見－溫灼培》美元跌是政治多於經濟

《真知灼見》從上周五（４日）美國勞工部公布的１０月份就業報告中顯示，非農職位增加

了２６﹒１萬個，這增幅是自２０２０年１２月以來最低增長數字。９月數字原先公布是增加

２６﹒３萬，但現向上修正至增加３１﹒５萬。至於１０月份失業率則由９月的３﹒５％上升至

３﹒７％。１０月份的職位增幅就近年而言確實偏低，但有著２０萬以上增幅基本上已屬良好數

字。當職位在增加，而失業率在上升，這則意味有更多失業者正重出勞工市場尋找工作。由於現

在每失業人士有１﹒９份工在面前等著他們，所以整體而言現時美國勞工市場仍是健康。



＊美元跌是與息率有關嗎？＊



市場上周五以美國公布的就業報告整體數字較弱為由，再次降低對聯儲局往後加息預期，並

與此同時把美元匯價推低。不過，筆者認為以這個原因去解釋上周五美元的急跌是有點牽強。牽

強地方有兩，首先美國就業市場實際上不算弱（上述已作解釋）。其次，作為聯儲局主席的鮑威

爾，當其在上周四（３日）議息會作出貨幣政策決定及聲明時，他沒理由掌握不到１０月份就業

報告情況。假使他掌握到有關資訊而仍然警告市場不要估美國加息周期何時見頂，明顯，今次就

業報告不論大家認為是好是壞，基本上也影響不到鮑威爾對打擊通脹決心。所以筆者相信美元跌

是另有原因。至於原因為何？



＊拜登政府影響力降拖低了美元＊



美元跌不排除是在反映拜登政府的影響力在下降。本周二（８日）將是美國國會的中期選舉

。民調顯示拜登所屬的民主黨可能會輸去參眾兩院的操控權。倘成事實，即在美國國內，拜登政

府在其餘下兩年的施政期間將很難有所作為。至於在國際舞台上，從德國總理朔爾茨訪華，及沙

特阿拉伯預告中國國家主席快到訪當地，都反映出拜登政府對其盟友的影響力正在減弱。一隻貨

幣的升跌不單在反映一國的經濟能力，也在反映其整體國力。所以上周五美元的急降可能是在反

映此一因素，也解釋了人民幣上周五為何顯著升的原因。不過，政治往往變化萬千，就先讓我們

率先留意本周二美國國會中期選舉吧！現階段筆者仍會看相對強的美元匯價。始終聯儲局加息周

期尚未完結，加上歐洲的能源危機尚未渡過冬季的考驗。現階段看淡美元風險實在太高。《恒生

銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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