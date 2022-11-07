《嬈望大中華－彭藹嬈》中國經濟需要高科技

《嬈望大中華》在第二十次全國代表大會落幕之後，政府已經迅速跟進二十大的關鍵政策目

標，擴大了高科技外國直接投資的名單。

筆者認為，從經濟角度可以看出國家領導人非常重視高科技和優質教育。根據這些目標，政

府已迅速發布新的鼓勵外商直接投資（ＦＤＩ）目錄，將由２０２３年起生效，取代現有於

２０２０年發布的目錄。

新的外國直接投資目錄擴大及涵蓋了先進製造業和服務業，包括零部件和設備製造，以及與

環境保護有關的產業。



＊擴大高技術領域的外國直接投資＊



筆者認為這是一個重要的政策，以提高中國對包括半導體在內更多先進技術產品和部件的生

產能力。這是中國經濟戰略的一個重要組成部分，以確保在美國實施ＣＨＩＰＳ法案的背景下，

中國能在技術領域取得進步。然而，受美國的ＣＨＩＰＳ法案影響，這個擴大的ＦＤＩ名單可能

只會產生有限的效果。

為了從新的外國直接投資名單中獲得最大的效益，中國需要向外資企業和跨國公司證明其國

內市場的規模足以吸引他們在美國以外的地方和不利用美國科技去建立供應鏈。這將有一定的難

度，但也不是完全不可能。因此筆者認為，由現在到明年３月召開「兩會」期間，中國有可能宣

布更多針對高科技產業的優惠政策，以吸引國內外在晶片研發方面的投資。



＊擴大綠色技術領域的外國直接投資＊



新發布的外商投資目錄也擴大了綠色技術和環境保護相關產業的投資範圍。這應增加外資對

國內再生能源技術的投資，有助提高中國實現２０３０年碳達峰和２０６０年碳中和目標的機會

。

為綠色技術爭取更多外資將比爭取先進技術的投資更為容易，不會受美國ＣＨＩＰＳ法案影

響。就綠色投資機會而言，中國龐大的市場對外資依然有吸引力。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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