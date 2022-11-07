《每周華語－黃溢華》宏觀自身因素衝擊，美企經營更為困難

《每周華語》即使股巿見不俗的反彈，並不代表美企業的經營有改善。美聯儲局仍以上調息

率為主軸政策，美短息上升中，不少企業融資成本上揚，能否克服乃未知之素。



美匯升勢「暫停」，外幣兌美元略為回升。美息即使不再狂加，趨向仍在高水平及再加息為

主，可見美匯仍以上揚為主軸。目前地緣局勢及地區經濟均不穩定，即使回升，歐亞╱日本等地

區消費力大不如前。因而宏觀上看，那怕疫情不再一次惡化，相信北半球冬天的經濟，維持平穩

已要收貨。



幸好美國本土經濟比預期略好，看似息率政策有更大的回穩空間，可惜美國企業面對全球巿

場，即使美本土經濟反彈可維持及於２０２３年軟著陸，美國企業真的面對巨大的經營困難。日

本及中國各地不會急跟加息，美元升，亞洲區經濟可一再下滑。步入冬季，歐日兩地能源緊張亦

見價格上升，消費力將進一步下滑。



國際貿易、全球化倒退，各地經濟有「分離」的可能，且不一定「先苦後甜」。目下美國自

身經濟動力強，但生產線及巿場早已全球化。資訊全球化，潛在重要性及價值直接涉及美大中小

大量企業。簡言之，今天採取「Ｓｍａｌｌ ｉｓ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ」的策略，相比

１９７０年代到１９９０年代已非一件易執行的企業策略。可惜不少限制乃地緣因素衍生，企業

可做的改革十分之有限。



納指比道指表現差，亦說明政策使晶片╱科技股前景大倒退，只好跟政策走之下，企業表現

不可能中短期向好。今時今日的地緣新局勢，有別１９８０年代、１９９０年代，主要地區大家

「合」而好朋友，企業全球化之下，自然由「細」變「大」甚而「更大」！由ＩＢＭ、

Ｂｏｅｉｎｇ以至Ｄｅｌｔａ Ａｉｒ Ｌｉｎｅｓ Ｉｎｃ﹒ 等等吃「全球化」的「飯」：

回報好，且「合」之下，風險低，各國政策又配合。



１９８０年代，美航空業大改革，本土政策因素也。美電訊業也有本土大幅重組，企業「一

分」為多間經營，１９８０年代美國本土及對外動作多，當年面對財赤及貿赤：自然力保美企為

上策。



Ｂｏｅｉｎｇ飛機，自「７４７」機種大賺，航太業亦不俗，且Ａｉｒｂｕｓ的挑戰未見全

面，此時Ｂｏｅｉｎｇ股價有好表現。不幸新機種出了大問題，訂單急跌又遇上全球疫情，因而

Ｂｏｅｉｎｇ打「守勢波」，股價大幅回吐之下，初見回穩。事實上，Ｂｏｅｉｎｇ自「７４７

」機種至今，仍有訂單，中短期已見有改善的空間，１９８０年代，經濟差：但全球下單多，

Ｂｏｅｉｎｇ及歐洲Ａｉｒｂｕｓ均成為大贏家。近５年，Ｂｏｅｉｎｇ自身困難甚大，改善客

戶信心乃首要工作。再大的企業，亦有致命傷，例如產品有問題，克服已非一件易事。



Ｄｅｌｔａ Ａｉｒ Ｌｉｎｅｓ Ｉｎｃ﹒ 乃目前最大的航空企業。１９８０年代美本

土政策大改革，美各大航空力爭上游。不少美本土航機上的「空少」、「空姐」年紀大一點，成

為當時不少旅客的話題。有廉航很多年，但１９８０年代等期間，仍未有此一經營模式。年紀大

一點的「空姐」也有好的一面，旅客更為安心，且航空企業知人善用也。３０年至今，

Ｄｅｌｔａ Ａｉｒ Ｌｉｎｅｓ Ｉｎｃ﹒ 「跑出」：成為「一哥」。收購╱合併在商場乃

常見之事。面對全球疫情仍在，相信航空業將有更多收購╱合併的消息。



ＩＢＭ於１９７０年代與微軟「Ｄｏｓ」（ＯＳ）合作推私人電腦，Ａｐｐｌｅ「Ｍａｃ」

機乃主要對手。事隔５０年，微軟「ＯＳ」仍稱霸，而ＩＢＭ早已退出私人電腦巿場！可見

ＩＢＭ經營甚有彈性，向「錢」看也。企業為股東賺錢乃「責任」之一呢。面對目前全新的經營

格局，大中小企業當然各自謀出路了。



近日「ｙｏｕｔｕｂｅ」有Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ於１９７０年代親自出馬推廣「Ｍａｃ」

機的片段：領導者為產品解話╱講解甚多。惟Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ乃電腦界的「神人」，他去

逝後，更有他的「Ａｃｔｉｏｎ Ｆｉｇｕｒｅ」大賣，而他的黑色「樽領」衫設計者不久前也

去逝，亦成為「佳話」。Ａｐｐｌｅ大賺，也確有因由的。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

