《股語有云─古添力》似有聰明錢流入，快手有權再追入！

近期資金大舉流入軟件服務板塊，本欄原打算寫商湯（０００２０），雖有好消息且走勢不

俗，但由於升幅過分誇張，所以暫時擱置。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據，過去５日，有近１２億元資金淨流入快手

（０１０２４），過去一個月淨流入資金更逾２８億元。添力認為，呢啲都係聰明錢，無寶不落

。

繼國資背景的電信公司與中國網絡巨頭合作後，近日又有官媒入股快手和抖音這兩大短影片

社群平台。「新版公私合營」似有擴大趨勢。

據內地商業訊息查詢平台天眼查顯示，１０月２６日，北京快手科技進行一次戰略融資，投

資方是北京廣播電視台。內地媒體報道，目前快手的兩大股東分別是北京華藝匯龍網絡科技及北

京廣播電視台。



＊有騰訊加冕，不妨睇多眼＊



快手通過合約安排控制完全持有北京快手的華藝匯龍，以維持牌照效力，相信入股北京快手

的北京廣播電視台，對快手這一上市公司，亦可能以其他方式實行控制。

快手主要於內地營運網絡短視頻及直播平台，以及提供線上營銷服務及其他服務。雖則截至

今年６月底止六個月中期業績，錄得虧損逾９４億元人仔，但根據資料，騰訊（００７００）持

有快手之Ｂ類股份佔總股本達１７﹒０６％，有騰訊加冕，投資者不妨睇多眼。

睇返日線圖，執筆時，快手已連續出現五支陽燭，顯示上月底低位３１﹒７５元已為短期阻

力，今日若守穩２０天線（約４１﹒７７元）則不妨買入，首站挑戰６０元關，再上以２５０天

線（約７４元）為目標，升越此關則向１００元關進發，跌穿１０天線（３７﹒３元）止蝕。古

添力（本欄逢周一、三刊出）



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