《地產人眼－盧展豪》購買英國樓須審慎

《地產人眼》隨著更多港人移居英國，港人在英的置業需求愈來愈大，英國發展商

Ｌｏｎｄｏｎ Ｓｑｕａｒｅ看準商機，早前公布在港設立首個國際總部，並選址中環交易廣場

，打響頭炮。依筆者看，該公司山長水遠來港賣英國樓，除了因「近水樓台先得月」，可直接搶

攻本地潛力客戶外，亦因現時英國經濟不景氣，須開拓海外市場，而湧至當地的港人或成了「大

老闆」。



老實說，Ｌｏｎｄｏｎ Ｓｑｕａｒｅ成立於２０１０年，屬英國較年輕的發展商，在當地

排行榜位列第３０位，在規模及營業額上與龍頭發展商仍有段距離，所以這宗進駐香港的消息未

算震驚。而他們選擇落戶交易廣場，當然租金價值不菲，可是為吸納更多本地高質資金，建立穩

健專業形象乃第一步，這筆「置裝費」當然划算。



市場有說，雖然現在只來了一間Ｌｏｎｄｏｎ Ｓｑｕａｒｅ，但若創成功先例，或吸引更

多大型英國發展商進駐香港開拓市場。老實說，海外發展商搶攻本地投資客戶，或多或少會分薄

本地發展商利潤，惟筆者認為此漣漪效應始終有限。



投資物業市場之人皆知，除了因居住需求，現時投資英國樓的回報不算大。首先，當地

Ｚｏｎｅ １ 的一線住宅區有不少值錢豪宅，所以一直吸引不少富戶投資者購入，無論是當地

及海外資金，其持貨能力也較高，因此市場上較少優質物業放盤。



可是自２０１６年英國脫歐後，Ｚｏｎｅ １ 的平均樓價已下跌約一成，除了因國內經濟

不景，亦是有投資者看淡英國樓市，而撤資及轉投其他市場。至於最多港人選擇定居的Ｚｏｎｅ

２及 Ｚｏｎｅ ３，自脫歐以來樓價則分別上升２％和８％，而倫敦以外地區的平均樓價亦

上升２８％，由升幅可見，現時才考慮入手英國樓，或早已錯失良機。



更何況，隔山買牛絕不容易，試想一下，若是「筍盤」，早已被當地投資者搶空，要來港銷

售的恐是人棄我取的質素。加上當地高昂的物業稅、維修及保養費、管理費亦令不少當地人卻步

，因此投資者不要盲目跟風，而須衡量多重風險。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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