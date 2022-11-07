《鍾之日記》外貿遜無阻升勢，魚缸滬指兩連升

《鍾之日記》１１月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國就業職位保持強勁增長，但失業率上升及薪金漲幅放慢，減輕市場對聯儲局加息的擔憂

，亞太區股市造好。香江魚缸上周累彈近千三點後，今早仍能低開高走，收升逾４００點。

恒指低開１２９點，開市後掉頭向上，曾升逾６００點，一度重上１６８００點水平，高見

１６８２１點，午後大市升勢放慢，在１６６００爭持。最終恒指全日升４３４點或２﹒７％，

報１６５９５；國指升２﹒８％，報５６３６；科技指數收造３３９６，升４﹒１％。大市成交

１４８５﹒９６億元。

騰訊（００７００）全日升２﹒９％，收２４５﹒４元，成交有１０７﹒３２億元，為交投

最多個股。

７３隻藍籌股有７０隻上升，阿里巴巴（０９９８８）收市跌０﹒３％。美國上月收緊半導

體產品和技術出口中國的限制，外電引述多名匿名消息指，阿里巴巴旗下「平頭哥」、初創公司

壁仞科技（Ｂｒｉｅｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）等中國芯片設計商擬透過降低芯片運算力，避

開美國新芯片出口管制。



＊內地進口出口均逾兩年首現負增長＊



雖然內地疫情惡化，國家衛建委官員周六再次重申堅持動態清零「不動搖」，加上今早公布

的出口及進口數據均遜預期，但無礙祖國股市繼續反彈，供銷社、油氣開採及服務、工業金屬等

板塊漲幅居前，三大指數均走出６連陽。滬綜指早段曾經轉跌，不過下方有明顯支持，全日收升

０﹒２３％，報３０７７﹒８２點。深成指漲０﹒１８％，創業板指升０﹒１４％。

中國１０月以美元計價出口同比轉為下降０﹒３％，遠低於市場預期的增長４﹒３％，為

２０２０年５月以來首見負增長；進口同比降０﹒７％，亦低於的增長０﹒１％，增速為

２０２０年８月以來最低；進、出口均逾兩年首現負增長。數據反映內需復甦偏弱，外需趨緩及

去年高基數影響。機構料未來幾季中國進出口仍有可能進一步下降。

人民銀行今日收水６８０億元人民幣。不過，兩市成交繼續突破１萬億元人民幣，全日成交

１００６１億元人民幣，較上個交易日少６﹒９％。外資再次轉為流出，陸股通淨流出

４０﹒３２億元人民幣。



＊內地構建網絡空間命運共同體，商湯突圍飆３５％＊



國務院新聞辦公室發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書，提及中國去年數字經濟規

模達４５﹒５萬億元人民幣，佔國內生產總值比重為３９﹒８％，白皮書除了提及中國５Ｇ網絡

、北斗衛星導航系統等成果，也提及中國大力培育人工智能、物聯網、下一代通信網絡等新技術

新應用，推動經濟社會各領域從數字化、網絡化向智能化加速躍升，進入創新型國家行列。

受消息刺激，ＡＩ股商湯（００２００）高開後升幅急劇擴大，並以日內最高位收市。商湯

今日飆逾３５％收報１﹒８元，連升２日累計升幅達４５％。

另外，科網股近期節節上升，其中快手（０１０２４）升幅顯著。快手全日漲８﹒２％，報

４５﹒３５元，連升２日累計升幅超２５％。近日有官方媒體入股快手和抖音這兩大短影片社群

平台。據內地商業訊息查詢平台天眼查顯示，１０月２６日，北京快手科技進行一次戰略融資，

投資方是北京廣播電視台。另有報道指，去年４月，網投中文北京科技有限公司投資北京抖音，

持股１％。網投中文是由中國互聯網投資基金、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展

集團共同擁有，因此亦具有國資背景。



＊龍光午後停牌，據報正推進境內債務全面重組展期＊



內房股隨市反彈，作為幾間試點內房民企的龍湖（００９６０）跟旭輝（００８８４）已先

後違約，剩下碧桂園（０２００７）未出事，升１１％，成為升幅最大藍籌股，旗下碧服

（０６０９８）亦升９﹒６％。至於其他內房股，旭輝勁升１５﹒８％，龍湖（００９６０）升

５﹒５％，雅居樂（０３３８３）升９﹒３％，萬科企業（０２２０２）升３﹒２％，中海外

（００６８８）升３﹒１％。

龍光（０３３８０）午後突然停牌，並未透露原因。停牌前升１１﹒２％，報０﹒４９５元

，成交額為５７３萬元。此前據內媒引述一位接近龍光的未具名人士報道，龍光正推進境內債務

全面重組展期，已於１１月３日向機構投資人提交一份重組方案。若該方案獲准通過，將是首個

房企境內債重組案例。不過，最終的方案仍然要與投資者進行確認溝通，預計今周出結果。

另外，據《彭博》報道，龍光集團旗下兩家子公司在香港被提起清盤呈請。據法院網站，案

件由花旗國際有限公司針對金泓（香港）投資有限公司和潤銘（香港）投資有限公司提起。根據

數據顯示，花旗是龍光部分美元債券的受托人，而涉事兩家子公司是有關債券的擔保人。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾坦言，內房風險何時「出清」坐等內地經濟重回上升周期

。正如鋼鐵、水泥及煤炭等１３個產能過剩的行業要在２０１２至２０１５年期間漸漸透過「去

產能」等措施重整，期間內銀就算放寬確認不良債務的標準和處置一些撥備，市場觀感仍是整體

資產質素在下降，直至經濟２０１６年見底復甦。參考這段歷史，她相信，內房債務問題還要３

年多的時間處理，如陷困企業敲定重組方案、經濟回暖帶動房企賣樓重拾動力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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