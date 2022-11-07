《海納智見－荀玉根》全球ＥＳＧ資產管理規模有望持續快速增長

《海納智見》２０２２年１０月１３日，普華永道發布報告預測２０２６年全球資產管理公

司ＥＳＧ相關資產管理規模將從２０２１年的１８﹒４萬億美元增加到３３﹒９萬億美元，預計

複合年增長率為１２﹒９％，佔全球資產管理規模總額的２１﹒５％。資產管理規模的增長速度

或將遠高於資產和財富管理市場的整體增速，ＥＳＧ將成為資產和財富管理增長的最大推動力。



２０２２年１０月１２日，中央財經大學綠色金融國際研究院ＥＳＧ數據庫在德意志交易所

上線，覆蓋了中國全部上市公司共計超過１００００家公司的ＥＳＧ數據，已實現信用債發行主

體全覆蓋。德意志交易所數據服務市場部總監表示，這將使國際投資者能夠更好地評估中國企業

的ＥＳＧ活動。

２０２２年１０月９日，央行正式發布《金融領域科技倫理指引》，提供了在金融領域開展

科技活動需遵循的７個價值理念和行為規範，分別為：守正創新、數據安全、包容普惠、公開透

明、公平競爭、風險防控、綠色低碳。該《指引》將指導相關從業機構建立健全的金融科技倫理

監管框架和治理規範，化解金融科技活動倫理風險。

２０２２年１０月１６日，二十大報告中指出要從四個方面推動綠色發展，促進人與自然和

諧共生，具體包括：加快發展方式綠色轉型，深入推進環境污染防治，提升生態系統多樣性、穩

定性、持續性，積極穩妥推進碳達峰碳中和。

２０２２年１０月１７日，能源局副局長任京東在二十大新聞中心第一場記者招待會上就「

如何推動能源綠色低碳發展，如期實現『雙碳』目標」問題，指出能源系統將積極推進煤電「三

改聯動」，持續推進風電和太陽能發電的高質量發展。加強煤電產能建設、大力發展清潔能源是

綠色低碳轉型的必經之路，以光伏、風電為主的可再生能源產業鏈將被逐步完善。

２０２２年１０月７日，國資委要求中央企業有力有序推進碳達峰碳中和重點工作，明確要

「一企一策」制定碳達峰行動方案，著力推進產業結構轉型升級，調整優化能源結構，強化綠色

低碳科技創新和推廣應用。節能降耗減排已然成為央企綠色低碳發展的必答題，央企將積極踐行

綠色低碳循環發展理念，將「雙碳」目標納入企業戰略規劃。



截至２０２２年１０月２７日，國內碳配額價格為５８﹒５０元╱噸，較２０２２年９月同

期持平，歐盟碳配額期貨結算價為８０﹒９３歐元╱噸，較２０２２年９月同期上漲２３﹒２％

。２０２２年１０月國內碳市場成交額為７１﹒８３萬噸，歐盟碳期貨成交量為

５３９６５﹒３０萬噸。國內交易量相較２０２２年９月增加６５倍，歐盟交易量較２０２２年

９月減少１０﹒１％。截至２０２２年１０月２８日，２０２２年１０月ＥＳＧ基金發行了３隻

；１０月發行份額３﹒２５億份。截至２０２２年１０月２８日，中國ＥＳＧ存續基金總計

２８５隻，ＥＳＧ基金規模約為３５７９億元，較２０２２年９月增長了０﹒２％。



風險提示：國內外疫情反覆影響經濟復蘇，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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