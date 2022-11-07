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即市新聞

07/11/2022 16:53

【聚焦人幣】人幣即期收升２９８點子報７﹒２４０５，創逾一周高

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４０３點子後寬幅
震盪，全日在７﹒１８７０至６﹒７﹒２５１３之間波動，收盤報７﹒２４０５漲２９８點子，
兩連升，且創１０月２７日以來逾一周新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現瀉６２８點子，報７﹒２３７３。交易員稱，內地疫情有蔓
延跡象，市場也對防疫政策放鬆期待有所降溫，午後美元走強亦拖累市場情緒。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２２９２，較上個交易日升２６３點子，
終結六日連貶，上個交易日報７﹒２５５５。
　
＊三菱日聯預計年底前人幣將維持在７－７﹒５區間交投＊
　
　　三菱日聯銀行中國金融市場部首席金融市場分析師孫武指出，在今年餘下的時間裏，預計中
國經濟有望溫和改善，在市場情緒方面有利人民幣表現；不過人民幣匯率波動仍高，預計年底前
人民幣將維持在７－７﹒５區間交投。
　　野村證券大中華區首席經濟學家陸挺指出，儘管中國可能會在未來幾周對疫情防控政策進行
微調，但估計在明年３月前仍將堅持「動態清零」政策的重要部分。（ｊｔ）

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