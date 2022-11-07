【聚焦人幣】人幣即期收升２９８點子報７﹒２４０５，創逾一周高

《經濟通通訊社７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開４０３點子後寬幅

震盪，全日在７﹒１８７０至６﹒７﹒２５１３之間波動，收盤報７﹒２４０５漲２９８點子，

兩連升，且創１０月２７日以來逾一周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現瀉６２８點子，報７﹒２３７３。交易員稱，內地疫情有蔓

延跡象，市場也對防疫政策放鬆期待有所降溫，午後美元走強亦拖累市場情緒。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２２９２，較上個交易日升２６３點子，

終結六日連貶，上個交易日報７﹒２５５５。



＊三菱日聯預計年底前人幣將維持在７－７﹒５區間交投＊



三菱日聯銀行中國金融市場部首席金融市場分析師孫武指出，在今年餘下的時間裏，預計中

國經濟有望溫和改善，在市場情緒方面有利人民幣表現；不過人民幣匯率波動仍高，預計年底前

人民幣將維持在７－７﹒５區間交投。

野村證券大中華區首席經濟學家陸挺指出，儘管中國可能會在未來幾周對疫情防控政策進行

微調，但估計在明年３月前仍將堅持「動態清零」政策的重要部分。（ｊｔ）

