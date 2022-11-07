《師傅教路－黃瑋傑》移卡冀實現便捷可靠支付交易，豐富產品組合

《師傅教路》移卡（０９９２３）主要於中國提供支付服務及科技賦能商業服務，專注為商

戶和消費者創造價值，其目標是建立一個獨立可擴展的商業數字化生態系統，以實現商戶與消費

者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並延展到為商家和消費者提供豐富多樣的產品組合。目前

其服務主要分兩大類：（ｉ）到店電商服務，為消費者提供一站式的超值本地生活服務；

（ｉｉ）商戶解決方案，幫助商戶更好的管理及推動業務增長。



＊商業數字化生態系統擴張，一站式支付交易量穩增＊



儘管疫情反覆導致社會消費品零售額增長放緩，線下商業活動受到干擾，但集團在商業數字

化生態系統的擴張及變現方面仍取得進展，主要得益於超過３００個城市的廣泛地域覆蓋及低集

中度，令集團能夠較好的抵禦局部地區疫情反彈的影響。同時，集團已建立了覆蓋全國的銷售網

絡，擁有近１６０００家渠道合作夥伴，並與近１００家商業銀行合作，共同開發商戶服務系統

，有助推動ＧＰＶ及商戶基礎增長。

集團公布的最新經營數據顯示，截至２０２２年９月３０日止三個月，其一站式支付服務的

總支付交易量（ＧＰＶ）及活躍支付服務商戶數目分別達約５４０８億元人民幣及７９０萬，分

別較截至２０２２年６月３０日止三個月環比增長４﹒３％及７﹒３％；支付費率及支付予分銷

渠道的佣金率亦保持穩定。到店電商方面，第三季度集團到店電商服務的總商戶交易量

（ＧＭＶ）及付費消費者數量分別達１０﹒３５億元及６４０萬，分別較今年第二季度環比增長

２９﹒６％及２７﹒９％。第三季度月活躍用戶（ＭＡＵ）達２２６０萬，較第二季度環比增長

１８﹒６％。同時，到店電商服務單月接近盈利，而集團亦重申２０２２年全年ＧＭＶ達到２８

億元至３５億元的指引。



＊將續加強一站式支付銷售網絡，探討新支付標準＊



展望未來，在一站式支付服務方面，集團將繼續加強其銷售網絡，特別是加強與開放ＡＰＩ

ＳａａＳ合作夥伴與銀行合作夥伴的關係。此外，亦將探討採用新的支付標準，例如ＤＣ╱

ＥＰ。在到店電商服務方面，集團將全力提升用戶體驗及優化成本結構和運營效率。商戶解決方

案方面，將憑藉強大的支付商戶網絡，繼續賦能商戶優化數字化運營和提升效率。集團於今年７

月募集了７０００萬美元資金，以加強離岸資產負債表，而隨著跨境旅行在中國逐漸開放，將探

索相關海外商機。建議買入價２２﹒２元，目標２４﹒７元，止蝕位２０﹒８元。《輝立證券董

事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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