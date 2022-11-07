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07/11/2022 16:48

【新冠肺炎】港府本月起准入境團「團進團出」指定食肆及主題公園

　　《經濟通通訊社７日專訊》香港政府今日公布，本月起容許入境團「團進團出」指定餐飲處
、主題公園及博物館等旅遊景點。政府同時會探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫
逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。
　
＊研究容許短暫逗留旅客減少核酸檢測次數＊
　
　　港府表示，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由
持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關旅客在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向
入境旅行團旅客推出針對性安排。有關安排可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供
更有利的營運空間。
　　有關針對性安排容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程的情況下，
（一）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點；

（二）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用
膳。
　
＊政府將與旅議會商定執行細節和條件＊
　
　　入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向香港旅遊業議會登記相
關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心
出行」流動應用程式及符合「疫苗通行證」的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩
等。
　　政府會與旅議會商定上述措施的執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所
需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施。相關資料將於稍後上
載至旅議會網頁。（ｃｌ）

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