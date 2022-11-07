【新冠肺炎】港府本月起准入境團「團進團出」指定食肆及主題公園

《經濟通通訊社７日專訊》香港政府今日公布，本月起容許入境團「團進團出」指定餐飲處

、主題公園及博物館等旅遊景點。政府同時會探討是否可在平衡疫情風險下，容許只在香港短暫

逗留的入境旅行團旅客，在抵港後進行較少核酸檢測，及在行程期間每天進行快速抗原測試。



＊研究容許短暫逗留旅客減少核酸檢測次數＊



港府表示，在平衡疫情風險和經濟發展需要的原則下，以及在考慮到由旅行代理商接待並由

持牌導遊陪同入境旅行團，可協助有關旅客在遵守防疫措施的情況下進行旅遊活動，將在本月向

入境旅行團旅客推出針對性安排。有關安排可協助入境旅遊市場逐步有序恢復，為旅遊業界提供

更有利的營運空間。

有關針對性安排容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客，在預先登記行程的情況下，

（一）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入包括主題公園、博物館以及寺廟指定旅遊景點；

及

（二）在持有「疫苗通行證」「黃碼」期間進入符合特別防疫要求的指定餐飲處所的分隔區域用

膳。



＊政府將與旅議會商定執行細節和條件＊



入境旅行團要獲得以上針對性安排，有關的持牌旅行代理商須事先向香港旅遊業議會登記相

關入境旅行團的行程，亦須承諾嚴格遵守適用的防疫措施，例如要求入境旅行團旅客使用「安心

出行」流動應用程式及符合「疫苗通行證」的要求、工作人員在接待旅客期間必須全程佩戴口罩

等。

政府會與旅議會商定上述措施的執行細節和條件，包括指定旅遊景點的範圍、指定餐飲處所

需要符合的特別防疫措施，以及接待旅客的工作人員所需遵守的防疫措施。相關資料將於稍後上

載至旅議會網頁。（ｃｌ）

