《日入而息》內境團持黃碼准入指定景點，內地進出口數據遜預期

《今天重點》

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港府本月起准入境團「團進團出」指定食肆及主題公園

據報阿里及晶片商壁仞降晶片處理速度以避美制裁

吉利汽車（００１７５）１０月總銷量按年增３６％至１５﹒２萬部

許正宇稱重推資本投資者入境計劃值得研究，支持修改主板上市規則

十月美元計出口轉降０﹒３％，進口同降均顯著低預期；首十月中美貿易總值增６﹒８％，對美

順差擴大逾一成

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《即日市況》

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恒指全日高收４３４點報１６５９５，科指高收１３２點報３３９６

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《深滬股市》

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進出口數據遜預期無阻反彈，滬綜指收升０﹒２３％

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《美元匯價》

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提防美元短期進一步調整的可能

歐元最新報０﹒９９８３╱８７，日圓最新報１４６﹒５２╱５３

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《公司資訊》

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恒生銀行（０００１１）財務總監蘇雪冰獲委任為執行董事

迅銷（０６２８８）每份香港預託證券派末期息淨額約１２港仙

Ｂ站（０９６２６）ＣＥＯ陳睿親自接管遊戲業務，落實自研精品、全球發行戰略

大華銀行承諾２０５０年實現淨零排放目標，推動亞洲區內低碳轉型

據報北京廣播電視台入股快手１％

新世界（０００１７）皇都戲院保育復修進度理想，料２０２６年內完工

港鐵（０００６６）本月２０日提供長者免費乘車優惠

香港電訊（０６８２３）與中電合營為ＢＭＷ電動車車主推出限定優惠

社交平台現盜版世界盃Ａｐｐ，ＮｏｗＴＶ表示不排除提出民事索償

飛天雲動（０６６１０）上市穩價期結束，超額配股權未獲行使

威勝控股（０３３９３）附屬中標光伏電站共享儲能設備採購項目

希瑪眼科（０３３０９）採納２０２２年股份獎勵計劃

協合新能源（００１８２）首１０個月權益發電量按年升２７﹒１２％

吉利汽車（００１７５）１０月總銷量按年增３６％至１５﹒２萬部

信銀國際旗下ＣＩＴＩＣｄｉａｍｏｎｄ首８個月客戶人數升２５％

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《國企紅籌》

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延長石油國際（００３４６）附屬提交破產重整申請

金茂（００８１７）１０月簽約銷售金額按年跌３４﹒３％

遠洋集團（０３３７７）１０月協議銷售額按年跌４２％

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《神州民企》

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龍湖集團（００９６０）浙江公司總經理張旭忠接任地產航道總經理；龍光中途停牌，據報兩間

香港子公司在港面臨清盤呈請

華油能源（０１２５１）附屬承租油氣田作業設備

天虹紡織（０２６７８）附屬收購天虹工業園資產，涉５４６０萬美元；天虹紡織建議改公司名

稱為「天虹國際集團有限公司」

國美電器所持１﹒９％中關村股份再遭輪候凍結

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《中國要聞》

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八部門表示２０２５年戶外運動產業總規模超過３萬億元

內外需續趨緩，機構料未來幾季中國進出口進一步下降

方正中期表示警惕出口進一步大幅回落，拖累經濟增長率

國家網信辦表示外企擔心在華經營受限完全沒有必要；對互聯網平台企業依法依規開展日常監管

國新辦表示數字經濟佔ＧＤＰ近四成，成經濟增長主引擎

首十月民營企業進出口增１４﹒４％，外企增１﹒５％

首十月中美貿易總值增６﹒８％，對美順差擴大逾一成

著力實體經濟，工信部批准３個國家製造業創新中心

十月美元計出口轉降０﹒３％，進口同降均顯著低預期

發改委發文促民營經濟壯大，推綠燈案例引導規範資本

人行進行２０億逆回購利率持平，收水６８０億

「銀十」不再，中指院表示上周樓市成交同比環比均下降

據報明年提前批專項債額度下達，多省份按年明顯增長

內地汽柴油價格兩連漲，每噸提高１５５元和１５０元

英國貿易政策部長今明訪台，陸方表示必須停止官方來往

寧德時代投資成立供應鏈公司，註冊資本１億元

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒５１％，報１３２２３﹒７３點

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《俄烏開戰》

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傳美俄近月來就烏克蘭局勢展開秘密談判，防衝突升級

首十月中國美元計對俄出口同比增速加快至１２﹒８％

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《國際要聞》

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南韓總統及總理相繼就人踩人事件道歉，承諾改善制度

美國中期選舉周二正式投票，特朗普暗示再選總統

朔爾茨稱與習近平一致反對在烏克蘭使用核武，證明不枉訪華

馬斯克炒推特員工落手太狠，引發聯合國人權官員過問

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《外圍經濟》

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傳Ｍｅｔａ計劃本周開始裁員，受影響人數可能超推特

傳ｉＰｈｏｎｅ１４手機需求降溫，蘋果減產３００萬部

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《大國博弈》

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據報阿里及晶片商壁仞降晶片處理速度以避美制裁

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《進博會》

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中儲糧集團採購進口大豆１０００萬噸，較去年增１９％

南航集團簽署１６個進口採購項目訂單，涉逾７億美元

默沙東與國藥控股就新冠口服藥簽署在華經銷協議

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《其他消息》

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蔡玉玲查冊被裁定虛假陳述罪成，上訴遭駁回；蔡玉玲稱對裁決感失望，敗訴影響行之有效查冊

制度

徐英偉重提洪為民生日宴事件，承認觀感不好

馮浩然出任香港駐新加坡經濟貿易辦事處處長

李家超稱法治是香港核心價值，法律周向世界展示香港法治優勢

許正宇稱重推資本投資者入境計劃值得研究，支持修改主板上市規則

金管局上周五再接錢，本港銀行體系結餘明天跌穿千億元；金管局歡迎住宅物業轉按新增支付安

排；１０月底官方外匯儲備資產減至４１７２億美元

《立場》發布煽動刊物案，前署任總編林紹桐獲准保釋

香港與毛里求斯簽訂稅務協定

澳門特區政府向澳門電訊、中國電信發出５Ｇ牌照

特區政府駐粵辦聯合前海管理局發布深港聯合招才引智計劃

工貿署提高ＢＵＤ專項基金和市場推廣基金資助上限

基層醫療健康專員彭飛舟今日履新

深股通全日流出１７億元；滬股通全日流出９﹒４５億元，外資淨流出４０億元

啟德澐璟料本周內公布銷售安排

銀行加息，十大屋苑周末成交連續兩周錄單位數

匯豐創興大手加息吸客，創興１２個月高見４﹒７５厘

ＡｉｒＴｒｕｎｋ與中華電力推出可再生能源方案

中銀香港推信用卡交稅獎賞，現金回贈達１５００元

調查指逾半僱員凍薪或減薪，勞聯倡明年加薪至少６％追通脹

交銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘

銀公表示新增的物業交易支付安排正式生效

宏利投資管理表示對未來５年中港股市持中性觀點

酒店業主聯會李漢城離世，享年７３歲

藍十字提供一般保險產品予友邦香港財務策劃顧問

謝展寰稱發展北部都會區和保育無衝突，已就環保政策投放２４０億

利豐研究中心表示全球採購企業需要更加靈活韌性，快速應對突發事件

金門建築贏得怡東酒店舊址商廈建造合約，總值２６億元

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《新冠肺炎》

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本港新增５１９８宗確診，再多５名患者離世

七欖三日共逾６萬人次，觀眾冀更多大型活動解禁

余偉文稱銀行業高層冀香港與內地很快重新通關

全國昨增本土確診５４９６宗，今年５月以來半年新高

廣東省昨日新增本土個案破二千，疫情３年來最嚴峻

整改無差別封區，鄭州政府：對帶來嚴重影響深表歉意

梁子超稱咽喉拭子樣本檢測敏感度較低，提高入境風險

疫情擾亂生產，蘋果示警ｉＰｈｏｎｅ出貨量恐低預期

衛健委表示動態清零總方針不動搖，堅決整治層層加碼

郭卓堅再入稟高院，就疫苗通行證安心出行提司法覆核

陳肇始承認低估第五波數字，認同須檢討新傳染病對策

ＢｉｏＮＴｅｃｈ疫苗可供在華居住的外國人接種

消息指聯合醫院確診男子涉嫌襲擊兩名護士被捕

港府本月起准入境團「團進團出」指定食肆及主題公園

花旗料內地防疫政策放鬆路徑是「摸著石頭過河」

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