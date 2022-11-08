《油金掠影》內地堅持清零政策，國際油價收跌，美元弱期金升

《經濟通通訊社８日專訊》原油期貨價格先升後跌，觸及兩個多月高位後回吐。內地很大程

度上仍堅持清零政策，投資者關注內地疫情及防疫措施。

紐約期油收報每桶９１﹒７９美元，跌８２美仙或０﹒９％。布蘭特期油收報每桶

９７﹒９２美元，跌６５美仙或０﹒７％；天然氣價格大漲８﹒５％，收報每百萬Ｂｔｕ

６﹒９４４美元。

內地衛生官員上周六表示，將堅持動態清零政策，而被問及近期政策是否可能變化時，中國

國家疾控局官員胡翔稱國家的措施「完全正確，且是最具經濟和效益的政策」。

分析指出：「石油市場對需求前景仍有一些緊張，我們想更了解內地重啟的計畫。」內地因

奉行嚴格的防疫政策，導致多處大型城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之

一。

美元疲弱，外圍金價靠穩在３周高位，市場注視美國本周公布的通脹數據。

紐約１２月期金收報每盎士１６８０﹒５美元，升３﹒９美元或０﹒２３％；白銀期貨上漲

１４美仙或０﹒７％，收報每盎司２０﹒９１９美元；白金期貨上漲２８﹒９０美元或３％，收

報每盎司９８９﹒４０美元；鈀金期貨上漲５８美元或３﹒２％，收報每盎司１８９７﹒５０美

元。

分析師預測，美國本周五公布１０月消費者物價指數（ＣＰＩ）前，金價將持續於１６００

至１７００美元上落。

