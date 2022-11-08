  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2022 07:50

《油金掠影》內地堅持清零政策，國際油價收跌，美元弱期金升

　　《經濟通通訊社８日專訊》原油期貨價格先升後跌，觸及兩個多月高位後回吐。內地很大程
度上仍堅持清零政策，投資者關注內地疫情及防疫措施。
　　紐約期油收報每桶９１﹒７９美元，跌８２美仙或０﹒９％。布蘭特期油收報每桶
９７﹒９２美元，跌６５美仙或０﹒７％；天然氣價格大漲８﹒５％，收報每百萬Ｂｔｕ　
６﹒９４４美元。
　　內地衛生官員上周六表示，將堅持動態清零政策，而被問及近期政策是否可能變化時，中國
國家疾控局官員胡翔稱國家的措施「完全正確，且是最具經濟和效益的政策」。
　　分析指出：「石油市場對需求前景仍有一些緊張，我們想更了解內地重啟的計畫。」內地因
奉行嚴格的防疫政策，導致多處大型城市和地區屢遭封控，向來被視為是拖累原油需求的原因之
一。
　　美元疲弱，外圍金價靠穩在３周高位，市場注視美國本周公布的通脹數據。
　　紐約１２月期金收報每盎士１６８０﹒５美元，升３﹒９美元或０﹒２３％；白銀期貨上漲
１４美仙或０﹒７％，收報每盎司２０﹒９１９美元；白金期貨上漲２８﹒９０美元或３％，收
報每盎司９８９﹒４０美元；鈀金期貨上漲５８美元或３﹒２％，收報每盎司１８９７﹒５０美
元。
　　分析師預測，美國本周五公布１０月消費者物價指數（ＣＰＩ）前，金價將持續於１６００
至１７００美元上落。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話08/11/2022
【虛幣世界】Solana原生幣急跌，市場關注中期選舉
人氣文章中國故事07/11/2022
《神州經脈》貿易陷收縮大遜預期　外儲反彈脫離低位　A場全線升
人氣文章專訪07/11/2022
【專訪】陶冬：石油暴利稅是拜登政治秀　效果未必理想（有片）
人氣文章財經熱話07/11/2022
紫金入股招金成第二大股東　美元走弱金價急升　兩股齊飆一成　
人氣文章生財有道07/11/2022
【高息定存】匯豐創興大手加息吸客　創興12個月高見4.75厘
人氣文章專訪07/11/2022
【雷鼎鳴專訪】中國拉盟友建內循環　抗西方制裁（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金