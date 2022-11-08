《運籌帷幄－梁業豪》開始收斂短線造好時態度，伺機走位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量皆為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和向淡。經過５個交易日後，港股短期升勢已經變得非常明顯，各主要指數與指數期貨的日

線圖上，５個主要技術分析指標均屬利好。根據經驗，港股短期後市向上的可能性非常大，惟升

浪途中不時呈現幅度不大的回落市況，屬在所難免。昨早（７日）開市時，好友大戶刻意先退守

低位；成功試出淡友無力反攻後，立即急速再攻，淡友只得且戰且退。中午前好友大戶收斂攻勢

，大市午後走勢轉弱，反覆回跌。個人認為，今早（８日）港股仍有機會先升上近日新高位，然

後才伺機正式開始回吐，消化已屬不小的累積升幅。現階段短線投機者應改抱較為審慎的應市態

度，於持有好倉圖利時，應較前多作走位，不貪圖最後一分利潤，特別是於即市圖形勢已呈嚴重

超買時。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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