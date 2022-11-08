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即市新聞

08/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始收斂短線造好時態度，伺機走位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量皆為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和向淡。經過５個交易日後，港股短期升勢已經變得非常明顯，各主要指數與指數期貨的日
線圖上，５個主要技術分析指標均屬利好。根據經驗，港股短期後市向上的可能性非常大，惟升
浪途中不時呈現幅度不大的回落市況，屬在所難免。昨早（７日）開市時，好友大戶刻意先退守
低位；成功試出淡友無力反攻後，立即急速再攻，淡友只得且戰且退。中午前好友大戶收斂攻勢
，大市午後走勢轉弱，反覆回跌。個人認為，今早（８日）港股仍有機會先升上近日新高位，然
後才伺機正式開始回吐，消化已屬不小的累積升幅。現階段短線投機者應改抱較為審慎的應市態
度，於持有好倉圖利時，應較前多作走位，不貪圖最後一分利潤，特別是於即市圖形勢已呈嚴重
超買時。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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