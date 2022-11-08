《缸邊隨筆－石鏡泉》美就業數據造假？

《缸邊隨筆》上周五（４日）公布的美就業數據新增職位達２６﹒１萬，超乎市場預期的增

１９﹒５萬個。美儲局主席鮑威爾認定美就業市場仍旺盛，要續加息，但美就業數據如是造假又

如何？



為何說是有造假可能？先要明白美國就業數據是由兩個部分組成：一個是職位增長數據，由

政府勞工部向廠家做調查，問他們在調查月內招聘了幾多人、辭退了幾多人。而失業率則是由人

口普查局（Ｃｅｎｓｕｓ Ｂｕｒｅａｕ）去做，主要是查詢被調查的家庭在該月是就業還是失

業。這兩個不同部門都是各依其調查範疇，而各有其調查公式、方案，這裏不詳說。



以剛公布的１０月就業數據為例，是：



１。職位增長了２６﹒１萬個；



２。但失業率則由９月的３﹒５％升至１０月的３﹒７％。



情理上，就業人多，失業人（率）應低。但為甚麼職位增多，多人有工做，但失業率反升？



這是可以解釋的，計算失業率，是問被調查者（家庭）有沒有在調查期去找工。如有，但找

不到，就當是失業。如無，即無意工作，就不當是勞動人口，不入統計。在一個經濟低迷期，有

些人找工找到心灰意冷，於是就不找工，不被計入勞動人口，亦即無失業者。但在經濟復甦期，

這些之前找工找到心灰意冷的人重投入找工，但未找到，於是失業者多了，失業率便會升。因此

職位增，失業率升，可以看成是就業形勢一片大好，經濟亦一片好之象。



不過，這個職位增與失業率升的矛盾，應只存在於短時期，而不應長期存在的。甚麼時期才

算長？由今年３月至今都出現這現象，這算不算長？由今年３月至今，這兩個職位增、失業率增

所帶來的數據上差異竟逾２３０萬個職位之差。



＊每次選舉前 就業數據靚＊



奇怪的是這個職位增得亮麗，但失業率卻在拉後腿的數據差，在近年每次選舉前數月都出現

的。奧巴馬競選第二任時如是，在特朗普與希拉莉之爭時也如是，為甚麼？



市場上流傳個陰謀論，就是在位者在職位增長上虛增了職位增長。如果執政時失業人多，怎

造勢去拿選票？



這是個很嚴重的指摘，故筆者只能講是市場上的傳言陰謀。但看失業人數的增加，以及所增

的職位是臨時工看，故職位增長無失速，有些人還要做多份工，故職位增長便更多了。



臨時工跟全職工有甚麼分別？臨時工是沒有醫保，也沒有勞保，工資亦一定較少，結果？這

些美國工人生活就困苦了。有幾困苦？



１。儲蓄花光，床頭金盡，怎呢？



２。賣血餬口，報道這事的，不是小報，而是《衞報》（Ｇｕａｒｄｉａｎ）。



就業數據可以造假，但美國選民的荷包和肚皮是現實的。如民主黨一旦於今次選舉大敗，你

估鮑威爾還可以加、加、加嗎？怕他主席之位也不保了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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