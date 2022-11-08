《專家之言－李偉傑》港股料續受外圍消息左右，有望挑戰５０天線

《專家之言》港股終於迎來較為像樣反彈形態，上周提及港股估值低有目共睹，惟缺乏信心

下，先以１０天線作為第一個反彈目標，若能成功企穩２０天線，建議寧買當頭起，恒指在上周

一（１０月３１日）才創出十幾年的低位，不過在上周二（１１月１日）已反彈挑戰１０天線，

及後周三、四（２日及３日）出現整固格局，上周五（４日）正式突破２０天線，走勢上基本上

先嚇窒了投資者入市意欲後，才見大力反彈，估計在低位有信心追貨投資者並不多，不過以昨天

（７日）港股已反彈至高位１６８２１點，從技術面上，港股已在成交配合下突破８月３１日久

違了的２０天平均線，加上主板沽空比率由過去兩個月大概２２％至２５％，至上周一至周五變

為２１﹒３％、１８﹒３％、１２﹒９％、１７﹒０１％及１５﹒８％，主板沽空比率明顯見收

斂，若果大市持續出現反彈，個股隨時在成交量不足下出現夾淡倉活動，有利大市進一步修復空

間，短線預料１５９５０點至１６２００點水平作為第一段支撐位置，估計第一反彈位置在

１７０００點水平會有初步阻力，在下一步有望挑戰５０天移動平均線１７５００點。



＊留意美通脹是否有見頂跡象，關注內地防疫措施中概股審計＊



當然外圍消息仍繼續會左右港股能否持續反彈，本周四（１０日）美國將公布１０月份

ＣＰＩ，假若數據顯示美國通脹有逐漸見頂機會，亦有利美元開始從高位帶來回吐機會，相信可

加強港股動力。此外市場更為關注內地未來防疫措施變化，以及中概股審計問題是否已正式結束

，假若上述因素再加一至兩個轉為正向取態的話，對港股會有額外幫助。《華盛證券經紀部董事

李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有

財務權益）



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