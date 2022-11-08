《盤後部署》恒指１７４００料有重大阻力，贛鋒鋰業宜先食胡

《經濟通通訊社８日專訊》港股上日（７日）延續上周五（４日）的升勢，升４３４點，重

上１６０００關，今日就略為回軟。恒指今日高開４４點，報１６６４０，早段曾升至

１６７１９，但及後未能承接升勢，並曾倒跌逾１６０點至１６４２９。半日跌７點，報

１６５８８。午後走勢繼續平淡，最後未能成功三連升。

恒指收報１６５５７，跌３８點或跌０﹒２３％，主板成交１０４７﹒２９億元。國企指數

收報５６０２，跌３３點或跌０﹒６０％。恒生科技指數收報３３４３，跌５２點或跌

１﹒５６％。

內地股市方面，上證綜合指數收報３０６４，跌１３點或跌０﹒４３％，成交

３３８９﹒６７億元人民幣；深證成份指數收報１１１４２，跌６４點或跌０﹒５８％，成交

２０２７﹒１６億元人民幣。



＊大市成交額較上日少逾４００億元＊



恒指對上兩個交易日升逾１２００點，今日市場沒有太多利好消息炒作，成交額明顯回落。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，今日恒指成交額只有１０４７億元，較上日的約１４８６億元

減少４３８億元。重磅藍籌如騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）只有騰訊微升，後兩者下跌，自然難推動大市上升。

雖然今日恒指略為回調，但在日線圖上，恒指目前仍企穩在２０天線上，１０天線亦開展升

勢，下一個反彈阻力料在５０天線（目前為１７４００水平）。



＊贛鋒鋰業１００天線料現阻力＊



電池級碳酸鋰均價持續上升，帶動鋰礦股上升，其中贛鋒鋰業（０１７７２）今日收報

６５﹒９５元，升２﹒９７％。集團公布將與江西省橫峰縣人民政府和富臨精工達成《戰略合作

框架協議》，三方擬共同構建鋰電產業鏈體系。

贛鋒鋰業近幾個交易日的成交額沒有大幅增加，但受惠於持續攀升的電池級碳酸鋰均價，股

價由１０月１３日低位４９﹒９元開始反覆向上，上周五更突破５０天線。然而，現時９日

ＲＳＩ已升至７４，逐步升近嚴重超買區，而股價在１００天線附近相信會有頗大阻力，建議持

貨者現階段宜先食胡，未持貨者則可候回調至１０天線（目前為５８﹒５元）附近買入。

（ｅｒ）

