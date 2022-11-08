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08/11/2022 08:11

【國際要聞】美國中期選舉開鑼，馬斯克呼籲獨立選民投票給共和黨

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國將於當地時間周二（８日）舉行中期選舉，全球首富馬斯克
在推特呼籲，獨立選民投票給共和黨，以制衡民主黨政府。
　　因反對富豪稅和收購推特而與拜登政府交惡的馬斯科寫道：「致思想獨立的選民：鑒於總統
是民主黨人，我建議投票給共和黨國會。」
　　拜登早前曾對馬斯克收購推特表示擔憂，稱：「現在我們都在擔心，馬斯克買了一家向全世
界散布謊言的公司。」（ｊｆ）

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