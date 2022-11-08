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08/11/2022 14:53

【國際要聞】特朗普將於下周二公布重大消息，料涉及參選總統事宜

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國前總統特朗普周一（７日）在俄亥俄州的共和黨集會上宣稱
，將於下周二（１５日）在佛羅里達州宣布「非常重大」的消息。此前ＣＮＮ援引消息人士稱，
特朗普正商討正式宣布參加２０２４年總統選舉的可能性。
　　另一方面，眾議院共和黨領袖麥卡錫表示，若該黨在中期選舉奪下眾院控制權，將全面調查
拜登政府在阿富汗撤軍、新冠疫情源頭等事項上的表現。（ｊｆ）

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