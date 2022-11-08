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08/11/2022 17:45

《台股攻略－黃振宇》大市價量齊升，台股升過百點

　　《台股攻略》台股今日（８日）跟隨美股上升，半導體及航運股表現造好，加權指數收
１３３４８點，升１２４點，交投回暖，成交金額擴至２２２７﹒１４億元（新台幣．下同），
三大法人合計淨買入９５﹒８５億元。
　　電子權值股的台積電升２﹒３％，收３９９元，逼近４００元關口；聯發科則平收６２０元
，景碩、愛普、矽力－ＫＹ及虹揚－ＫＹ等電子股均升１﹒５％至２﹒４％。根研調機構
ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ資料顯示，１１月上旬的電視面板價格持續上揚，各尺寸平均小升１美元
，消息刺激天鈺及敦泰股價紛紛漲停。貨運三雄同步上揚，長榮升２﹒８％，陽明升１﹒８％，
萬海升０﹒６％，正德升６﹒１％，中航、台航、裕民、志信、新興、中櫃、榮運及慧洋－ＫＹ
均升１％至２％。航空雙雄在邊境放寬措施效應帶動下，長榮航升３﹒７％，華航升１﹒７％。
網絡通訊股亦表現強勁，合勤控及譁裕同步漲停，正文、兆勁及明泰均升超過２％。
　　美股連日反彈，投資氣氛回暖，利好台股走勢逐步回穩，惟美國將在周四公布ＣＰＩ通脹數
據，預料大市或會出現震盪，投資者需注意大市回調風險。選股方面，可關注受惠疫情放緩及邊
境放寬措施的餐飲及觀光股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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