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即市新聞

08/11/2022 09:41

《窩輪豪情－梁業豪》成功測中市場轉角位的竅門

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、工
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中銀香港
（０２３８８）、中海油（００８８３）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選
康師傅（００３２２）、中國財險（０３３２８）與威高股份（０１０６６）。
　　自首批指數熊證於上周二（１日）被強制性收回後，港股便告跌勢逆轉。聰明的短線投機者
會立即將圖利策略，從持有指數熊證轉為持有指數牛證。再次證明，於每個月最後一個交易日，
即該月的場外股票期權到期日過後，由於大戶再沒有需要再朝著早前的方向繼續推進，製造最有
利自己的期貨、期權最後結算價，市勢容易逆轉，若於其後兩、三個交易日內不見逆勢的市況出
現，後市便多會沿著上月下旬大市的方向繼續發展，市場控制權不變。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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