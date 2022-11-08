《談國論企－黎偉成》出口１０月份緩增引人以憂

《談國論企》中國的商品出口在２０２２年１０月份同比增長放緩至僅單位數，表現每下愈

況；製造業的出口新訂單在歐美經濟低迷陷深度收縮劣境，料拖商品出口進一步受壓。但進口穩

增，反映出國內經濟及需求基本維持相對穩態。中央力促各地區各部門要按照疫情要防住、經濟

要穩住、發展要安全的要求，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策，該有助國民經濟持續漸次

恢復，甚至重納穩中有進發展軌道



＊中國輸美商品及貿盈大增顯美壓華反自損＊



從中國海關總署發布的統計資料顯示，中國的進出口貿易在２０２２年８至１０月份的三個

月有反覆向下的惡性態勢，特別是１０月份，僅達３﹒５５萬億元（人民幣．下同）的同比增長

６﹒９％，比上一個月３﹒８１萬億元的８﹒３％升幅少增１﹒４個百分點，相對於９月份的環

比跌幅０﹒３個百分點有進一步的擴大，乃受困於（甲）出口，於１０月份僅達２﹒０７萬億元

同比增長７％，較９月份達２﹒１９萬億元的１０﹒７％和８月份２﹒１２萬億元的１１﹒８％

等增幅要低得多，並且由雙位數轉落單位數，表現頗有急轉直下之概。

出口貿易表現明顯轉差，最重要的困擾為（一）中國對主要貿易夥伴的經濟和需求明顯轉弱

，最值得關注的是（１）中國對美國的雙邊貿易每下逾況：進出口於２０２２年１－１０月份僅

達４﹒２１億元的幅６﹒８％，相對於１－９月份３﹒８億元所增８％回落１﹒２個百分點，乃

因即使中國商品出口到美國的商品貨值，於前１０個月達３﹒３５萬億元，同比增幅回落至單位

數的８﹒４％，而美國貨輸華商品期內只有９５３８﹒４億元同比增１﹒７％，增長不斷放慢。

從美國對華的雙邊貿易的最新結構性變化，可見美國現時面對的問題相當繁複：一是美國拜

登政府上台以來只是專注霸權擴張，無心亦無力防控惡疫和處理經濟問題，故製造業不振削弱商

品的包括對華的出口力量；二為拜登仍堅持上一任特朗普政府的對華不合法不合理的加徵關稅政

策，加重輸入的中國商品來價，但中國商品仍相對價廉物美，對美國消費者有強烈吸引力。此使

中國對美貿易順差２﹒３萬億元同比仍增１１﹒４％。

但中國對多個主要貿易夥伴的貿易往來，尚保相對穩定發展之態，特別是（２）對東盟的雙

邊貿易，於２０２２年１－１０月份累計５﹒２６萬億元同比增長１５﹒８％，比１－９月份多

增０﹒６個百分點，於中國整體外貿比重佔１５﹒２％，繼續位列對華貿易的首位。東盟國家組

織是中國友好近鄰，各方面的關係、合作相當密切，美國人又怎可能在旦夕「拉攏」東盟反華反

俄？

及（３）對歐盟的進出口４﹒６８萬億元同比增長亦達８﹒１％。德國總理朔爾茨於１１月

４日訪華，取得良好的成績，有助推進德國及歐盟的經貿關係。



＊須注意出口新單續縮但進口原料燃稍增＊



還有，中國（二）勞工密集商品的外銷，於前１０個月的增幅為１１﹒２％，表現亦相對理

想，可在相當程度意味以美國為主的環球的工業受困於疫情減產，需要進口各種各樣的生活所需

商品，其中中國輸出的（ｉ）服裝及衣著附件產品出口，於前１０人固月累計９７４７﹒５億元

升幅為８﹒６％；（ｉｉ）紡織品產品期內達８２５９﹒５億元上升８﹒５％；而（ｉｉ）塑料

製品外銷５８６７億元上升１４﹒２％。

難得的是（三）資本密集或高技術的產品外銷，則保持穩定較快的增長態勢，如機電產品的

出口，於１－１０月份累計達１１﹒２５萬億元同比增長９﹒６％，於整體進出口額度佔比

５７﹒１％，其中：自動數據處理設備及其零部件產品出口累計１﹒３２億元同比增長０﹒５％

，手機涉７７９０億元上升５﹒７％和汽車３０９１﹒７億元的升幅為７２。％。美國人可以把

中國技術產品和裝備的發展和外銷壓下來嗎？

問題是（四）進口，存在若干憂疑，特別是以能源、資源為主的大宗商品進口有不同程度的

減少，其中重要原因為國際商品價格飆升造成相當重大壓力所致：（ｉ）煤於前１０個月的進口

２﹒３億噸，同比減１０﹒５％，每噸進口均價９７０﹒７元同比飆升５６﹒３％；（ｉｉ）鐵

礦砂進口９﹒１７億噸則減１﹒７％，每噸進口均價７９６﹒１元則減２９﹒７％。和

（ｉｉｉ）原油進口４﹒１４億噸同比減少３﹒７％，其每噸進口價４８１２﹒７元同比大增

５３﹒１％；（ｉｖ）天然氣的進口量８８２３﹒７萬噸和減少１０﹒４％，每噸進口價

４０９５﹒３元更大增５８﹒３％；（ｖ）成品油進口量１９９０﹒５萬同比亦減少１０﹒９％

，每噸進口價升３１﹒７％而為５１４１﹒７元。但１０月份的進口環比有提升。

估計中國的商品出口前景不大理想，因製造業所接訂單，在出現全面收縮之況後至今始終未

能脫困，特別是出口新訂單指數於於１０月份環比即使上升０﹒６個百分點，卻仍然是處於

４７﹒６的深度收縮水平，顯示出口新訂單在四季度伊始亦保持三季度反覆轉差劣態，當然是受

困於境外經濟低迷的負面影響。難掉以輕心也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國進出口貿易數據

進出口 出口 進口

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１０月份 ３﹒８１萬 ＋６﹒９％ ２﹒０７萬 ＋７﹒７％ １﹒４８萬 ＋６﹒８％

９月份 ３﹒８１萬 ＋８﹒３％ ２﹒１９萬 ＋１０﹒７％ １﹒６２萬 ＋５﹒２％

８月份 ３﹒７１萬 ＋８﹒６％ ２﹒１２萬 ＋１１﹒８％ １﹒５９萬 ＋４﹒６％

７月份 ３﹒８１萬 ＋１６﹒６％２﹒２５萬 ＋２３﹒９％ １﹒５６萬 ＋７﹒４％

６月份 ３﹒７６萬 ＋１４﹒３％２﹒２１萬 ＋２２﹒０％ １﹒５５萬 ＋４﹒８％

５月份 ３﹒４５萬 ＋９﹒６％ １﹒９８萬 ＋１５﹒３％ １﹒４７萬 ＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％ １﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５％

３月份 ３﹒２０萬 ＋５﹒８％ １﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７％

１－２月份６﹒２０萬 ＋１３﹒３％３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒９％

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計算單位：萬億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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