《異動股》吉利（１７５）開升近２％，１０月總銷量按年增３６％

《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升１﹒８５％，報１１﹒０２元，

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒１％。該股成交約２１２萬股，涉資２３１１萬元

。

吉利汽車公布，１０月總銷量為１５﹒２萬部，按年增長約３６％，按月增長約１７％。

１０月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１６７５部汽車，而

首１０個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１０６６２部汽車。

現時，恒生指數報１６６４０，升４４點或升０﹒２７％，主板成交１９﹒３３億元。國企

指數報５６４７，升１０點或升０﹒１９％。恒生科技指數報３３９９，升２點或升０﹒０７％

。

即月期指新報１６６６２，升５點，高水２１點。即月國指期貨報５６５９，升１１點，高

水１２點。即月科指期貨新報３４０５，跌３點，高水２７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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吉利汽車（００１７５） １１﹒０２元 升１﹒８５％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒５０元 無升跌

長汽（０２３３３） ９﹒７５元 無升跌

比亞迪（０１２１１） １９９﹒００元 升０﹒２５％

小鵬汽車（０９８６８） ３２﹒００元 跌２﹒４４％

理想汽車（０２０１５） ７３﹒７０元 跌１﹒４０％

蔚來（０９８６６） ８８﹒３０元 跌５﹒７１％

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（ｈｃ）

