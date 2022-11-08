《異動股》吉利（１７５）開升近２％，１０月總銷量按年增３６％

《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升１﹒８５％，報１１﹒０２元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒１％。該股成交約２１２萬股，涉資２３１１萬元
。
吉利汽車公布，１０月總銷量為１５﹒２萬部，按年增長約３６％，按月增長約１７％。
１０月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１６７５部汽車，而
首１０個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１０６６２部汽車。
現時，恒生指數報１６６４０，升４４點或升０﹒２７％，主板成交１９﹒３３億元。國企
指數報５６４７，升１０點或升０﹒１９％。恒生科技指數報３３９９，升２點或升０﹒０７％
。
即月期指新報１６６６２，升５點，高水２１點。即月國指期貨報５６５９，升１１點，高
水１２點。即月科指期貨新報３４０５，跌３點，高水２７點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
吉利汽車（００１７５） １１﹒０２元 升１﹒８５％
廣汽集團（０２２３８） ５﹒５０元 無升跌
長汽（０２３３３） ９﹒７５元 無升跌
比亞迪（０１２１１） １９９﹒００元 升０﹒２５％
小鵬汽車（０９８６８） ３２﹒００元 跌２﹒４４％
理想汽車（０２０１５） ７３﹒７０元 跌１﹒４０％
蔚來（０９８６６） ８８﹒３０元 跌５﹒７１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看