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08/11/2022 09:26

《異動股》吉利（１７５）開升近２％，１０月總銷量按年增３６％

　　《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）現價升１﹒８５％，報１１﹒０２元，
以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２１﹒１％。該股成交約２１２萬股，涉資２３１１萬元

　　吉利汽車公布，１０月總銷量為１５﹒２萬部，按年增長約３６％，按月增長約１７％。
１０月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１６７５部汽車，而
首１０個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１０６６２部汽車。
　　現時，恒生指數報１６６４０，升４４點或升０﹒２７％，主板成交１９﹒３３億元。國企
指數報５６４７，升１０點或升０﹒１９％。恒生科技指數報３３９９，升２點或升０﹒０７％

　　即月期指新報１６６６２，升５點，高水２１點。即月國指期貨報５６５９，升１１點，高
水１２點。即月科指期貨新報３４０５，跌３點，高水２７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒０２元　升１﹒８５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　５﹒５０元　　　　無升跌
　　長汽（０２３３３）　　　　　９﹒７５元　　　　無升跌
　　比亞迪（０１２１１）　　１９９﹒００元　升０﹒２５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　３２﹒００元　跌２﹒４４％
　　理想汽車（０２０１５）　　７３﹒７０元　跌１﹒４０％
　　蔚來（０９８６６）　　　　８８﹒３０元　跌５﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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