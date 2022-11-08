《美元走勢－羅明立》市場關注美國中期選舉結果及ＣＰＩ

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４６﹒８６ １４６﹒９４ １４６﹒３１

歐元╱美元 ０﹒９９８９ １﹒００３１ ０﹒９９８７

英鎊╱美元 １﹒１４６９ １﹒１５３６ １﹒１４６３

美元╱瑞郎 ０﹒９９２０ ０﹒９９２３ ０﹒９８７７

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４９１

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《美元走勢》歐元區１１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數由２年多的低位回升，報－

３０﹒９，好過預期。美匯指數下試１１０關口，歐洲央行行長拉加德指，必須繼續加息將通脹

拉回２％水平，但承認相當困難並拒絕評估最終利率會升至甚麼水平。市場關注美國中期選舉的

結果，一般預測共和黨可奪回眾議院的控制權，同時有可能贏得參議院的選舉。民主黨失利的預

期對金融市場似乎是正面的，美聯儲很可能在之後的政策會議放慢加息步伐，但最終利率則有機

會高於預期。

投資者關注周四（１０日）公布的美國消費者物價指數（ＣＰＩ），預期１０月整體ＣＰＩ

同按年升８％，較９月的８﹒２％為低，若數據結果反映通脹正逐步回落，將支持聯儲局放緩加

息步伐，美匯指數短線仍然會有壓力，但在１０９應有較大支持。歐元升至１００天線的

１﹒００３５應有阻力，初步支持在０﹒９９５０及０﹒９８８０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９９７０ １﹒００５０ ０﹒９９４０

美元兌日圓 買入日圓 １４７﹒１５ １４６﹒００ １４７﹒６０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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