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08/11/2022 15:57

《美元走勢－羅明立》市場關注美國中期選舉結果及ＣＰＩ

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４６﹒８６　１４６﹒９４　１４６﹒３１
　　歐元╱美元　０﹒９９８９　１﹒００３１　０﹒９９８７
　　英鎊╱美元　１﹒１４６９　１﹒１５３６　１﹒１４６３
　　美元╱瑞郎　０﹒９９２０　０﹒９９２３　０﹒９８７７
　　美元╱港元　７﹒８４９６　７﹒８４９９　７﹒８４９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區１１月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數由２年多的低位回升，報－
３０﹒９，好過預期。美匯指數下試１１０關口，歐洲央行行長拉加德指，必須繼續加息將通脹
拉回２％水平，但承認相當困難並拒絕評估最終利率會升至甚麼水平。市場關注美國中期選舉的
結果，一般預測共和黨可奪回眾議院的控制權，同時有可能贏得參議院的選舉。民主黨失利的預
期對金融市場似乎是正面的，美聯儲很可能在之後的政策會議放慢加息步伐，但最終利率則有機
會高於預期。　
　　投資者關注周四（１０日）公布的美國消費者物價指數（ＣＰＩ），預期１０月整體ＣＰＩ
同按年升８％，較９月的８﹒２％為低，若數據結果反映通脹正逐步回落，將支持聯儲局放緩加
息步伐，美匯指數短線仍然會有壓力，但在１０９應有較大支持。歐元升至１００天線的
１﹒００３５應有阻力，初步支持在０﹒９９５０及０﹒９８８０。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９９７０　１﹒００５０　０﹒９９４０
　　美元兌日圓　買入日圓　１４７﹒１５　１４６﹒００　１４７﹒６０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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