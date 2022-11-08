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08/11/2022 11:50

陳啟宗：樓價不會重現過往５０年升幅，逆全球化下經濟模式需改變

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒隆地產（００１０１）董事長陳啟宗在一論壇上表示，本地地
產過往因獨特環境而獲利，但今後住房土地供應增加，相信樓價不會重現過往５０年的升幅。他
亦稱，零售地產不能再用複製以往的模式，本港需認識及跟隨內地、國際格局轉變而作出回應。
　
＊大灣區具優勢，建議青年多用普通話＊
　
　　他稱，５０多年以來，世界未有如此混亂，冀本港及大灣區需以世界大局思維去考慮問題。
不過，本港與大灣區「同宗、同文、同語言」則屬獨特優勢，並需在融合製造業、科技業、高等
教育、金融業方面作為超級聯繫人。而培養青年方面，陳啟宗則建議多用普通話等，在多方面減
少精神、語言、文化溝通磨擦。
　
＊「逆全球化」下全球格局重新洗牌＊
　
　　他指出，在「逆全球化」下，全球格局重新洗牌，經濟模式需要改變，先進經濟體均需要三
方面的條件，包括天然資源、土地、人力。而灣區經濟須依附一個大國，但大灣區有「軟肋」為
一國兩制，「若不知一國兩制難處，你不能夠成功」，而制度下其中一個最大難處為語言。
　　他又表示，現時在大灣區內，使用廣東話屬於沒有遠見，並希望自己從今後不需再用廣東話
演講，而普通話則為國家認同及有助經濟發展。（ｒｈ）
　

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