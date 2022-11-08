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即市新聞

08/11/2022 16:28

《小傳日記》深圳有經紀賣樓追數急，成交唔到都有禮物？

　　《小傳日記》魚缸連升兩個交易日，今日又係時候唞唞，加上花旗國差唔多公布１０月
ＣＰＩ，所以今日又曾輕輕跌返１００幾點，但係總成交額都仲ｋｅｅｐ到過千億銀，後市都仲
樂觀！
　　魚缸又熱鬧返，最多人都喺呢個時候撈吓底睇吓有咩筍貨，要數到最殘都唔少得內房啦，債
務問題未解決同時交唔切樓，上面居民消費意欲唔高更加唔好話買樓。不過如今睇緊阿爺準備緊
轉一轉防疫政策，憧憬緊方方面面都向好，樓市都有可能會反彈！所以唔少上面房企，以至其他
受疫情影響嘅公司都蓄勢待發，好似香江迪迪尼都準備加價嚟迎接就快實行嘅團進團出。
　　而最近深圳都有地產佬開始捽數，喺羅湖，好多中介都開始落街ｓｅｌｌ樓，又大減價促銷
，似係想谷一谷第四季條數。有經紀就提到，自己賣緊嘅項目有「雙１１」活動，喺微信小程序
報名活動之後，即使最終無成交，都可以獲贈小禮物一份；相反如果成交，仲會有家電禮包，甚
至減免管理費等。
　　香江呢邊樓市都一樣低迷，其實又有無可能參考吓上面做啲賣樓優惠呢？除咗繼續爭取撤辣
之外，會唔會地產中介都做返啲優惠吸客咁呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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