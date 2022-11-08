《小傳日記》深圳有經紀賣樓追數急，成交唔到都有禮物？

《小傳日記》魚缸連升兩個交易日，今日又係時候唞唞，加上花旗國差唔多公布１０月

ＣＰＩ，所以今日又曾輕輕跌返１００幾點，但係總成交額都仲ｋｅｅｐ到過千億銀，後市都仲

樂觀！

魚缸又熱鬧返，最多人都喺呢個時候撈吓底睇吓有咩筍貨，要數到最殘都唔少得內房啦，債

務問題未解決同時交唔切樓，上面居民消費意欲唔高更加唔好話買樓。不過如今睇緊阿爺準備緊

轉一轉防疫政策，憧憬緊方方面面都向好，樓市都有可能會反彈！所以唔少上面房企，以至其他

受疫情影響嘅公司都蓄勢待發，好似香江迪迪尼都準備加價嚟迎接就快實行嘅團進團出。

而最近深圳都有地產佬開始捽數，喺羅湖，好多中介都開始落街ｓｅｌｌ樓，又大減價促銷

，似係想谷一谷第四季條數。有經紀就提到，自己賣緊嘅項目有「雙１１」活動，喺微信小程序

報名活動之後，即使最終無成交，都可以獲贈小禮物一份；相反如果成交，仲會有家電禮包，甚

至減免管理費等。

香江呢邊樓市都一樣低迷，其實又有無可能參考吓上面做啲賣樓優惠呢？除咗繼續爭取撤辣

之外，會唔會地產中介都做返啲優惠吸客咁呢？請請！



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