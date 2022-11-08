《雅談保險－吳詩雅》訂立「安心三寶」周詳準備解決人生最後煩惱

《雅談保險》人生無常，除了遇上世紀疫情，意外也時有發生。隨著社會思想日益開放，近

年生死教育也愈來愈受到重視，一些長者更會為人生最後階段做好準備，例如預先拍攝最後照片

，或使用筆者公司免費提供的預設保單服務，預先委任家人代為申領理賠。若不幸因病或其他情

況導致失去精神行為能力，指定人士亦可代為申領理賠，以解燃眉之急。



＊為人生最後階段做好準備＊



但較鮮為人知的是，其實我們可預先安排法律文件，讓長者及家人在遇到任何突發事情或緊

急情況時一切有序，避免做出不合當時人意願的決定或打亂一些財務上的安排。例如市面上有統

稱「安心三寶」的預設文件，設立人可訂立「平安紙」（又稱遺囑），清楚列明有關死後的財產

分配、執行人、喪禮安排等。這不但可減少家庭成員之間的潛在糾紛，亦可免卻繁複的遺產承辦

手續。

第二寶是「預設醫療指示」。確立預設醫療指示旨在讓當時人在長期昏迷或末期病患並無法

傳達意願之前，可預先表達自己對有關醫療選擇的指示，例如在危急關頭選擇不要入侵性搶救治

療，以更有尊嚴的方式自然離去，讓醫護能對當事人接受治療的意願有所依據。

第三寶是「持久授權書」，意思是允許受托人接管已喪失精神及行為能力人士的財政事務。

隨著港人日益長壽，罹患認知障礙症的人數也與日俱增。根據政府在２０１７年發表的《精神健

康檢討報告》，估計本港的認知障礙症患者人數高達１０萬人，佔去十分一的長者人口。此趨勢

其實亦反映訂立「持久授權書」的重要性，在必要時可授權他人按自己意願代為處理銀行款項、

動用資產和收取入息及資金等。



＊普及教育，業界助提升滲透率＊



現時本港大多數成年人口都沒有立遺囑，而且在醫院管理局登記的預設醫療指示大約有１萬

份，高等法院的數據亦顯示已登記的持久授權書只有約３０００份。其實現在已有社企利用手機

Ａｐｐ專門為老年人士和低收入家庭訂立「安心三寶」（ａｗｅｓｕｍｃａｒｅ﹒ｃｏｍ），費

用相宜。隨著未來香港人口持續高齡化，保險業界好應該出一分力，為長者提供更彈性及更人性

化的服務。不論透過「安心三寶」或其他平台，市民都應及早作相關安排，讓自己及摯愛家人獲

得更多保障。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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