《威少看世界－張少威》一場選舉能摧毀美國民主制度？

《威少看世界》今天（８日）美國舉行國會中期選舉，確定未來兩年是否會由共和黨控制國

會。近期的各種民意調查結果均顯示，共和黨至少可以在眾議院取得多數席位，預料來自加州的

共和黨領袖麥卡錫（Ｋｅｖｉｎ ＭｃＣａｒｔｈｙ） 將成為眾議院議長，取代同樣來自加州

的民主黨籍現任議長佩洛西。同時，共和黨也有機會在參議院佔據微弱多數，從而徹底控制美國

國會，令拜登政府今後兩年的施政更加困難。



＊拒認選舉結果恐危及民主基石＊



除了選出新一屆聯邦國會議員之外，很多州也要選出新的州長和州議會議員，其結果可能會

間接影響２０２４年的總統大選。民主黨在競選拉票活動中突出強調這一點，主要是因為各州總

統大選的投票結果要由州政府官員確認之後才算有效，而一些共和黨政客至今仍不接受２０２０

年的總統大選結果，他們支持特朗普提出的毫無根據的指控，即民主黨靠選舉舞弊「偷走了」特

朗普應得的勝利。這些州一級職務的候選人在今年的選舉中高調宣示，如果再有這種情況，他們

絕不會確認選舉結果，想憑這一立場吸引特朗普支持者的選票，令自己成功當選。特朗普在

２０２０年大選之後曾向佐治亞州州長、州務卿和州檢察長施壓，要求他們運用自己的地位和權

力推翻選舉結果，但這幾位共和黨籍官員都拒絕這樣做，令特朗普的企圖無法得逞。假如這些按

規定盡職盡責的官員被立場較為極端的特朗普支持者取代，後者可能會為黨派利益而不再「遵守

遊戲規則」，造成對美國民主體制的嚴重衝擊。拜登在幫民主黨政客拉票時說，這場選舉是在維

護美國的民主制度與毀壞民主制度之間做出選擇，其結果將決定美國民主的基石會不會被持極端

立場的共和黨政客所動搖。



拜登和前總統奧巴馬近期在為民主黨候選人站台拉票時都試圖傳達一個信息，但這樣的講法

不僅有言過其實之嫌，還會被共和黨人指責為危言聳聽，客觀上難以幫助民主黨爭取到中間派選

民的選票。許多不太「意識形態入腦」的中間派選民往往最關心經濟環境和治安問題，關心下一

代的教育問題，而非民主制度之類比較抽象的概念。因此，共和黨全力打經濟牌，打「高通脹牌

」，指責拜登政府對高通脹損害民生毫無作為，放任大批非法移民入境，令地方政府不堪負重。

經濟、治安、移民這幾個具體議題容易引起選民的共鳴，所以民主黨候選人在多個州都選情告急

。一些曾經遙遙領先的候選人目前面臨嚴重挑戰，比如在紐約州和賓夕法尼亞州，迫使拜登要去

這兩個州為民主黨的州長候選人站台拉票，而且還邀請前總統奧巴馬與他一起在賓州出席造勢大

會。同一天，在該州為共和黨州長候選人拉票的則是特朗普，媒體當天的報導都強調「三位總統

同一天到同一個州拉票」，可見選情的激烈程度。



＊指責外國干擾似官方缺乏自信＊



選民關心民生問題十分正常，這在全世界哪裏都一樣，而拜登解決不了民生問題也是不爭的

事實，民主黨政客為白宮做各種辯解自然徒勞無功，這主要是因為美國目前的高通脹與新冠疫情

、供應鏈緊張、美國繼續向中國商品徵收高額關稅、俄烏戰爭帶來的負面影響等眾多因素有關。

有些事情是拜登無能為力的，比如供應鏈緊張；有些則是他可以做但不願意做的，例如降低中國

產品的進口關稅。最新民意調查結果顯示：超過七成的受訪者認為國家在朝著錯誤的方向發展，

八成受訪者對經濟狀況感到不滿。這是民主黨要輸掉選舉的最直接原因。



但拜登政府拿不出有效的招數，也無法改變民意，唯有借其它議題轉移民眾的注意力。美國

官方人士近日批評外國干擾美國大選，稱俄羅斯和中國最有能力做這種事，其目的是在美國選民

中製造混亂，散播爭議，令選民對美國的選舉制度失去信心。這樣的講法似乎有些不合邏輯，而

且讓人感覺是在侮辱美國選民的智慧，因為有些事實是無需爭辯的。外國人真有能力左右美國選

民的投票意向？對美國選舉制度缺乏信心的究竟是美國選民還是美國政客？



幾年前美國官方調查過所謂的「通俄門醜聞」，沒查出俄羅斯干擾美國大選造成了哪些具體

傷害，只讓特朗普的多位助手吃了官司。如今又有俄羅斯名人主動「坦白」，似乎是想繼續給美

國選舉「添亂」。與俄羅斯總統普京關係密切的俄羅斯餐飲業大亨普里格津（Ｙｅｖｇｅｎｙ

Ｐｒｉｇｏｚｈｉｎ）日前在網上發文稱，「我們干預過（美國選舉），現在正在干預，將來還

會繼續干預」。不管他此時發出貼文的目的是甚麼，這場中期選舉似乎已變成外人也可參與的大

型遊戲，這讓人更覺得拜登的說法不太靠譜。一場選舉的結果就能導致美國民主制度的衰敗？真

有這麼嚴重嗎？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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