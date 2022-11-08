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08/11/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：發改委出台２１舉措支持民間投資

　　《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
支持民營企業創新融資方式
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委於近日出台文件，以２１條舉措進一步完善政策環境，加大力度支持民間投資發展。
　
管濤：決定人民幣漲跌的是經濟基本面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中銀證券全球首席經濟學家管濤昨日表示，迄今為止，人民幣匯率波動沒有影響國內金融穩定和
物價穩定，也沒有成為國內貨幣政策的束縛，決定人民幣漲跌的是經濟基本面。
　
海爾智家持續高質量增長
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在家電市場增長放緩的行業背景下，行業領先企業因其技術、渠道、品牌等優勢，愈發展現出更
強的韌性和成長潛力。比如海爾智家，近幾期財報披露的業績持續超預期。
　
　
《上海證券報》
　
發改委出台２１條舉措支持民間投資發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委７日發布《關於進一步完善政策環境加大力度支持民間投資發展的意見》，明確了支持民
間投資參與１０２項重大工程等項目建設、支持民間投資參與科技創新項目建設、支持平台經濟
規範健康持續發展等２１條政策舉措。
　
前１０個月進出口同比增長９﹒５％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署７日發布的數據顯示，今年前１０個月，中國進出口總值為３４﹒６２萬億元人民幣，
同比增長９﹒５％。其中出口增速快於進口，貿易順差維持歷史高位。
　
外匯儲備規模回升
＝＝＝＝＝＝＝＝
一改此前連續兩個月下滑，１０月中國外匯儲備規模扭頭回升。國家外匯管理局７日發布數據顯
示，截至１０月末，中國外匯儲備規模為３０５２４億美元，較９月末上升２３５億美元，升幅
為０﹒７７％。
　
　
《證券時報》
　
前１０月進出口總值近３５萬億，同比增９﹒５％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署７日公布，前１０月，面對複雜嚴峻的外貿發展環境和多重超預期因素，中國外貿保持
穩步增長，同比增速為９﹒５％。１０月份，受全球經濟下行壓力加大、外需下降等因素影響，
進出口同比增長趨緩。
　
１０月中國外匯儲備由降轉升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局７日公布２０２２年１０月末外匯儲備規模數據。數據顯示，截至１０月末，中
國外匯儲備規模為３０５２４億美元，較９月末上升２３５億美元，升幅為０﹒７７％。
　
北證５０指數漸近，北交所改革蹄疾步穩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
北交所開市即將滿一周年，按慣例，北證５０指數也將上線。北證５０指數樣本股名單日前已公
布，實時行情則將於１１月２１日正式發布。該指數的推出，將為市場引入更多增量資金，成為
投資者了解北交所市場整體運行情況的「晴雨表」。（ｌｃ）

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