《鍾之日記》動態清零很遙遠，市場洩氣成交低

《鍾之日記》１１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場正觀望美國中期選舉結果，普遍預期只要共和黨重奪參眾兩議院其中一議院控制權，便

有加能制衡民主黨，有利日後美息回落，對美股實利好。香江魚缸連升兩日、升逾１２００點後

，今日回吐。

恒指高開４４點，其後大市回軟倒跌最多１６６點，午後甫開沽壓增，一度逼近上午低位，

之後跌幅收窄，收市跌３８點或０﹒２３％報１６５５７。國指跌３３點或０﹒６％報５６０２

。科指跌１﹒６％報３３４３。大市買盤欠積極，全日成交１０４７﹒２９億元，較上日少三成

。

消息指香港國安公署日前斥資５﹒０８億元購入筆架山豪宅－－緹山單號別墅，洋房實用面

積７１７１平方呎，屬５房５套房間隔，連帶３個住宅停車位，實用呎價約７０８４１元，創九

龍區一手洋房成交價新高。據土地註冊處資料顯示，該洋房買家為「中央人民政府駐香港特別行

政區維護國家安全公署」。緹山由嘉里建設（００６８３）興建，嘉里建設暫沒評論此宗交易，

全日收跌０﹒５９％。



＊防控力度未放鬆，滬指止兩連升＊



國家衛建委重申堅持動態清零不動搖的同時，內地疫情急劇升溫，昨日新增本土確診及無症

狀感染合計７４７５宗，按日再增三成六，創今年５月１日以來逾半年新高，廣東新增２５２８

宗新冠病毒本土個案，廣州佔２３７７宗，情況最嚴峻的海珠區，原定結束為期三天的社會面防

控措施，當局宣布延長多四天至１１月１１日午夜。據《華爾街日報》最新引述消息人士報道，

中國官員愈來愈關切實行動態清零防疫政策的代價，政府正權衡防疫代價，並評估重新開放對公

眾健康等的潛在影響，不過報道預計中國全面恢復至疫情前水平，可能要去到明年底。

防控力度未有放鬆跡象，或再對全球供應鏈產生影響。滬深股市在維穩格局過後成交快速回

落，半導體、白酒、醫藥等外資鍾愛板塊下跌，滬深連升兩日後回調，滬綜指全日跌０﹒４３％

，報３０６４﹒４９點，深成指跌０﹒５８％，創業板指曾挫逾１％，全日跌０﹒９１％。

兩市全日成交８３５８億元人民幣，從萬億關口大幅下滑，按日大跌１６﹒９％，資金循陸

股通淨流出近３８億元人民幣。



＊Ｔｅｓｌａ中國變相降價，三大造車新勢力齊挫＊



Ｔｅｓｌａ中國再推限時提車保險補貼方案，從而「變相降價」。市場恐減價壓力增，中國

電動車走低，加上電動車龍頭Ｔｅｓｌａ近日明顯轉弱，反映有資金撤離電動車股板塊，「蔚小

理」沽壓較大，其中蔚來（０９８６６）９％，小鵬（０９８６８）降５％，理想汽車

（０２０１５）重挫６﹒４％，而比亞迪（０１２１１）跌１﹒２％。

Ｔｅｓｌａ中國指，由１１月８日（含）至１１月３０日（含），購買現車及合作保險機構

車險組合併按期完成提車，尾款可減８０００元人民幣；１２月１日（含）至１２月３１日（含

），尾款可減４０００元人民幣。方案均適用於Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ。值得一提的

是，就在兩周前的１０月２４日，Ｔｅｓｌａ中國已官宣對在售的Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ

Ｙ下調價格。

其他汽車股陪跌，零跑（０９８６３）大跌１３﹒６％；廣汽（０２２３８）跌１﹒１％；

東風（００４８９）降１﹒５％；長汽（０２３３３）挫２﹒９％；唯獨吉利（００１７５）升

１﹒５％。

吉利汽車公布，連同合資品牌，１０月汽車銷售達１５２，２６３輛，按年增３６％、按月

增１７％。吉利汽車早前預告分拆的「極氪」月交付量突破１萬，單月交出１０，１１９輛，該

品牌去年１０月首度交付首款汽車「極氪００１」，按月計則增２２％。年內，極氪交付

４﹒９６萬輛汽車。



＊阿里股價瀉，馬雲身家排第九＊



２０２２胡潤百富榜今日發布，農夫山泉（０９６３３）董事長６８歲的鍾睒睒以４５５０

億元人民幣的財富第二次成為中國首富，財富比去年增長１７％，鍾睒睒亦創造了二十多年來中

國首富財富的最高紀錄。

字節跳動３９歲的創始人張一鳴財富雖比去年下降２８％，但仍以２４５０億元位列第二，

排名不變。寧德時代（深：３００７５０）５４歲的曾毓群財富比去年下降２８％，以２３００

億元位列第三，排名不變。

農夫山泉收跌０﹒４％，報４２﹒２元；寧德時代（深：３００７５０）收跌０﹒２％，報

４０９﹒８元人民幣。

第四至第十名分別是，長江集團創始人李嘉誠及其家族、騰訊（００７００）創始人馬化騰

、網易（０９９９９）創始人丁磊、美的集團（深：０００３３３）創始人何享健及其家族、牧

原食品（深：００２７１４）秦英林錢瑛夫婦、阿里巴巴（０９９８８）的馬雲和拼多多創始人

黃崢。

騰訊升０﹒２％，報２４５﹒８元；阿里為今日跌幅最大藍籌股，價跌３﹒７％報６７﹒１

元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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