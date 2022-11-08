《廣匯論勢－鄭廣復》共和黨若重新控制國會，美匯料展中期跌浪！

《廣匯論勢》今天美國舉行國會中期選舉，目前民主共和兩黨在國會參眾兩院勢均力敵，參

議院１００個席位之中，民主黨僅佔４８席，共和黨則有５０席，另外兩席屬於支持民主黨的無

黨派議員。眾議院方面，４３５個議席中，民主黨佔２２０席，共和黨佔２１２席，另有三席空

缺，只要從民主黨手上奪去５席，共和黨就可以控制眾議院。

彭博經濟研究指出，根據１９５０年以來的中期選舉結果，他們對「痛苦指數」的分析暗示

民主黨將失去２９個眾議院席位，換言之，美國國會在今次中期選舉後，拜登很大可能成為「跛

腳鴨」總統，未來兩年的施政將會受到共和黨箝制。



＊拜登支持率屬歷屆總統最低＊



根據蓋洛普（Ｇａｌｌｕｐ）在今年１０月３至２０日所做的民調，拜登的支持率只有

４０％，令他成為１９５４年有紀錄以來，在執政後第二年的１０月份支持率最低的總統（同期

特朗普的支持率為４２％），最低為今年７月５至２６日的３８％。民主黨很可能在今次中期選

後失去國會主導權，要在２０２４年勝出總統大選就有更多變數了！

另外，自１９８４年開始預測美國總統大選結果的近４０年來，利用他設計的１３個關鍵指

標，準確預測了１０屆結果（包括２０１６年特朗普勝出，以及拜登在２０２０年勝出）的美國

歷史學教授李奇曼（Ａｌｌａｎ Ｌｉｃｈｔｍａｎ），近日亦對２０２４年的總統大選結果發

表了他的看法。



＊特朗普未必能參與總統大選＊



首先，他認為法律問題將令特朗普難以參加２０２４年總統大選，而拜登表明將會競逐連任

，他亦不認為中期選舉結果會影響拜登競逐連任，只要健康狀況容許，他都會參選。李奇曼根據

他的總統預測系統指出，白宮已經在１３個關鍵指標中出現６個負值，若然拜登不參選２０２４

年總統大選，民主黨將會再失去兩個關鍵指標（負值），分別是一，執政黨總統提名人之間沒有

強烈競爭（屆時民主黨內將為參選總統而競爭）；及二，執政黨的候選人是現任總統。屆時民主

黨將在１３個關鍵指標中出現８個負值，預示共和黨將在２０２４年重新執政。



＊民主共和兩黨決戰關鍵州份＊



此外，李奇曼亦提到，目前民主黨最脆弱的州份是喬治亞、內華達、新罕布什爾及亞利桑那

，而共和黨最脆弱的州份則是賓夕法尼亞、俄亥俄、北卡羅來納和威斯康辛。上述州份之中，賓

夕法尼亞及威斯康辛是民主黨的票倉，喬治亞則共和黨的票倉。

在２０２０總統大選，拜登與特朗普在威斯康辛州的得票率分別為４９﹒４％及４８﹒８％

；在喬治亞州的得票率分別為４９﹒５％及４９﹒２％；賓夕法尼亞州的得票率為５０％及

４８﹒８％，而在亞利桑那的得票率則為４９﹒４％及４９％，這些州份的票數全部落入拜登手

中。另一個競爭激烈的州份則是北卡羅來納州，特朗普僅以１﹒３個百分點優勢全取１５張選舉

人票。若然今次國會中期選，共和黨在上述州份的得票率大幅超越民主黨，不但反映國會控制權

將會轉移，亦預示共和黨很大可能在兩年後的總統大選後重新執政。



＊共和黨勝則美元中長線走弱＊



雖然歷史數據顯示，民主黨總統執政期間，不論是否完全控制國會，股市及經濟表現都比由

共和黨執政時為佳，但拜登上任時正藉ＣＯＶＩＤ疫情大爆發，且又遇到高通脹，美股表現平平

，且多個季度陷入經濟衰退，令人有感風水輪流轉。共和黨一旦在中期選完全控制國會，市場很

可能出現更正面的反應，對於匯市的影響，則是美元匯價見頂回落，非美展開中期上升浪！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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