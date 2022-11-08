胡潤百富榜：鐘睒睒連續第二年成中國首富，李嘉誠家族排第四

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》２０２２胡潤百富榜今日發布，農夫山泉

（０９６３３）６８歲的鐘睒睒以４５５０億元（人民幣．下同）的財富第二次成為中國首富，

財富比去年增長１７％。鐘睒睒亦創造了二十多年來中國首富財富的最高紀錄。

字節跳動３９歲的創始人張一鳴財富雖比去年下降２８％，但仍以２４５０億元位列第二，

排名不變。寧德時代（深：３００７５０）５４歲的曾毓群財富比去年下降２８％，以２３００

億元位列第三，排名不變。

第四至第十名分別是，長江集團創始人李嘉誠及其家族、騰訊（００７００）創始人馬化騰

、網易（０９９９９）創始人丁磊、美的集團（深：０００３３３）創始人何享健及其家族、牧

原食品（深：００２７１４）秦英林錢瑛夫婦、阿里巴巴（０９９８８）的馬雲、拼多多創始人

黃崢。在前１０名中，有７位富豪的財富較去年縮水。



＊馬化騰十年來最低排名＊



９４歲的李嘉誠及其家族以２２００億元的財富位列第四，比去年上升４位。李嘉誠所掌權

的長和、長實兩家主要上市公司已將投資版圖擴展至囊括地產、零售、電訊、基建、港口及能源

等領域。最近一年李嘉誠開始拋售英國資產，重新關注中國的地產投資。此外，隨著富衛保險再

次衝擊上市，其次子李澤楷財富大幅增長至６１５億元，進入榜單前１００名。

５１歲的馬化騰財富比去年下降１０２０億元，即３２％，以２１５０億元位列第五，比去

年下降一位。這是馬化騰這十年來的最低排名。截止到榜單數據截止時間，騰訊股價較去年同期

跌幅超過３０％，市值接近２﹒６萬億元。

５８歲的馬雲財富下降７５０億元，即２９％，以１８００億元位列第九，比去年下降４位

。旗下港股上市公司阿里巴巴發展受限，截止到榜單數據截止時間，阿里巴巴股價較去年同期跌

幅接近５０％，市值１﹒５萬億元。旗下獨角獸企業螞蟻集團過去一年估值也下降２０００億元

，至８０００億元。



＊落榜富豪，最多涉足房地產行業＊



整體來看，今年共有１３０５位個人財富５０億元以上的企業家上榜，比去年減少１１％，

上榜企業家總財富比去年下降１８％至２４﹒５萬億元。工業產品、房地產、大健康、消費品和

食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源。

相比去年，今年有２９３位富豪落榜。其中，涉足房地產行業的最多，佔比１４％，其次是

大健康行業，佔比１２％。

具體來看，房地產行業繼續下跌，碧桂園（０２００７）４１歲的楊惠妍財富比去年下降

１１００億元，是今年榜單上財富下降最多者。而由於中概股這幾年持續受壓，嗶哩嗶哩

（０９６２６）、滿幫背後的企業家今年財富降幅較大。



２０２２年胡潤百富榜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



排名 姓名 財富（億元人幣）財富變幅 公司 主業 年齡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１ 鍾睒睒 ４５５０ ＋１７％ 養生堂 飲料、醫療保健 ６８

２ 張一鳴 ２４５０ －２８％ 字節跳動 社交媒體 ３９

３ 曾毓群 ２３００ －２８％ 寧德時代 鋰電池 ５４

４ 李嘉誠家族 ２２００ ＋２％ 長江實業 投資 ９４

５ 馬化騰 ２１５０ －３２％ 騰訊 互聯網服務 ５１

６ 丁磊 １９５０ ＋１４％ 網易 互聯網技術 ５１

７ 何享健家族 １９００ －１１％ 美的 家電製造、房地產 ８０

８ 秦英林、錢瑛夫婦 １８５０ ＋９％ 牧原 畜牧 ５７

，５

６

９ 馬雲家族 １８００ －２９％ 阿里系 電子商務、金融科技 ５８

１０ 黃崢 １７００ －２６％ 拼多多 購物網站 ４２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

