【新冠肺炎】內地據報考慮逐步退出動態清零，但無具體時間表

《經濟通通訊社８日專訊》中共二十大後，內地「動態清零」鬆動的傳言接連傳出，當外界

紛紛憧憬之際，國家衛生健康委新聞發言人米鋒在上周六（５日）重申要堅持「外防輸入、內防

反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。而據《華爾街日報》最新報道，中國官員愈來愈關

切實行動態清零防疫政策的代價，正在考慮逐步重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。

報道指，動態清零導致部分城市和省份封控，抑制商業活動，當局正權衡防疫代價，並評估

重新開放對公眾健康等的潛在影響。儘管動態清零政策的影響日益加深，但官方仍謹慎行事，估

計全面恢復至疫情前水平的時間表將延伸到明年底。



＊廣東省長王偉中巡視海珠區＊



另外，廣州市新增１９３５宗確診，絕大部分感染者集中在海珠區。廣東省省長王偉中到海

珠區調研疫情防控工作，強調研究採取更嚴更細更實的防控措施，堅決果斷以快制快，全力以赴

撲滅疫情。

王偉中指出，當前廣州疫情處置正處於關鍵階段，希望大家堅定信心、齊心協力、共克時艱

，加強精準防控，消除盲區死角，盡快切斷傳播鏈條。

他又強調要高質高效做好核酸篩查，以最快速度開展風險人群排查，確保應檢盡檢、不漏一

戶、不漏一人，要堅持全省「一盤棋」統籌調度，全力支持廣州做好疫情防控工作，並加強宣傳

引導，及時回應社會關切，營造同心抗疫的良好氛圍。（ｃａ）

