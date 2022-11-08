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08/11/2022 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》內地生豬價格走勢或漸趨平穩

　　《珠玉之論》內地生豬價格持續高企，豬肉價格自４月開始上升，目前已升超過一倍，估計
內地已進入新一輪的周期，而每次周期出現的前兩年均為價格上升期，因此預期未來豬肉價格仍
會於高位徘徊。國統局的數字顯示１０月下旬生豬價格較上期跌２﹒５％，但仍處於高水平。
　　不過，今次豬肉價格呈上升趨勢並非因生豬生產不足所致，而是因為飼料等養殖成本上漲，
令不少養殖戶選擇繼續養殖，本應出欄的生豬不供應市場，直至生豬體重較高才出欄，以期可以
更高價格出售，因此造成出欄生豬緊缺，從而推高生豬價格。
　　早前發改委表示內地迎接中秋、國慶、元旦、農曆新年等多個重要節日，將會保障豬肉供應
，並會與有關部門分批次投放政府的豬肉儲備，因此預期生豬價格升勢可受控。而隨著超標準的
生豬供應到市場，屆時供應顯著增加，將會壓抑價格走勢，屆時生豬價格將會漸趨平穩。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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