《融天納地－溫天納》穩經濟政策軸心將變化

《融天納地》隨著二十大順利召開以及換屆工作基本完成，估計未來穩增長的模式將與此前

不一樣。在鋪墊上，中央出台大規模房地產刺激政策的可能性較低，估計在地產、基建領域，更

多將是以推進前期政策落地為主，穩經濟的邊際政策或將更側重於疫情變化和產業政策方面。



此外，政策節奏方面亦會有所分化，估計上半年穩增長的重心集中在基建領域，而下半年焦

點或將逐漸轉移至消費以及製造業投資領域。估計內地經濟在第四季度對內對外均出現微妙的變

化，內「滯」外「脹」的型態或出現變化。首先對內，「滯」的壓力減輕，投資機遇將偏向於結

構性的產業政策。其次對外，「脹」的壓力逐漸減輕，加息開始放慢，環球市場投資風險偏好開

始回升。



從投資布局上，Ａ股的增長概念或將佔優。產業政策集中發揮效力，與安全、自主可控、技

術創新相關度較高的新舊能源、半導體、軍工、計算機、基礎學科教育等產業在未來將受到較為

明顯得到政策支持。不過，Ａ股投資價值的復甦，最終仍需要待疫情影響消退後始明顯。



展望第四季度及明年，在歐美兩地經濟呈現弱態、然而內地地產壓力仍存的情況下，穩增長

的需求仍持續。在經濟復甦不確定性下，內地貨幣政策整體寬鬆的基調有望延續。與此同時，因

海外主要國家增長下滑，但通脹壓力未有明顯緩解的情況下，緊縮預期逆向仍待扭轉。內地疫情

和地產低迷仍制約了經濟復甦的速度，目前因微觀經濟活力仍不足下，經濟供需兩端均存在壓力

，而消費及地產仍屬拖累因素。內地出口增長趨向回落，內外環境仍然較為複雜。未來海外緊縮

節奏、內地疫情防控及穩增長政策落地的成效，將是市場關注的主要正反因素。



就布局投資方面，在經歷近期調整後，內地資本市場已接近階段性的低位，投資情緒和估值

指標均接近歷史低位，寬鬆貨幣政策仍能支撐經濟局面。不能否認，目前投資者的風險偏好仍不

足，在經濟弱復甦下，企業盈利仍受挑戰。目前，環球及內地宏觀經濟面仍存在較大的不確定性

，投資環境變幻莫測。資本市場若要徹底好轉，仍需要等待經濟基本面的徹底明朗化以及挑戰的

緩解，投資者需要相當謹慎。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

