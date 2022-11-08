《股壇解碼－戴名》美加息效應減退，中國中免亂石投林

《股壇解碼》美國上周公布的多項數據包括大小非農，首領失業人數都優於預期，聯儲局亦

如市場預期加息０﹒７５％，市場對加息引起衰退的預期減弱促成上周末道指在加息後迅速反彈

，經濟增長與通漲已不再受息率所左右，加息後美元指數並未急升，相信和最近英倫銀行和歐央

行加息有關，假若英國新財政措施沒有帶來驚喜的話，美匯指數將繼續大幅攀升，資金將加速流

入美元將催生資產泡沫，在全球經濟不景的環境下，美國卻迎接了新一波的資金湧入，最後如何

付息才是最讓人擔心，相信最後還是利用印鈔來解決問題。



＊現實低頭＊



德國總理朔爾茨率領商界團隊訪華，是次活動引起德國國內外的批評，而且讓人想起德國作

為歐盟領頭羊在面對整個歐洲經濟衰退也不得已要緊靠中國來換取經濟復甦，從源頭追朔到默克

爾時期德國開始過度倚賴俄羅斯天然氣而造成今天的能源危機，現在市場拿朔爾茨親華來對比，

德國會否在經濟上過度倚賴中國而出現危機，加上歐盟其他成員國除意大利外都傾向與中國切割

，在這種矛盾下德國很有可能加速早已貌合神離的歐盟解體，這亦是歐元在加息後仍然偏軟的原

因之一。



＊禍不單行＊



中國１０月出口上月增加５﹒７％，同比下降０﹒３％，明顯低於市場預期的增長４﹒３％

，當月進口同比下降０﹒７％，亦差於市場預期的增長０﹒１％，加上廣東疫情轉趨嚴重，國內

經濟何時復常是市場焦點，長城汽車（０２３３３）１０月銷量約１０萬輛，同比下降超過

１０％，數據顯示國內耐用品消費疲弱已不在局限在房地產，現在更下移至汽車行業，影響已到

了十分嚴峻的地步，如果整體經濟短期內未能復甦，相信國內出現滯脹的概率很高，投資者宜觀

望入市。



＊誘敵之計＊



恒指期權（１１月）購沽比例急升至至５６：４４的水平，雖然認購期權街貨有所增加，仍

然維持後市走勢向淡的預期，至於牛證街貨比例３０：７０，並不似散戶在低位大升市入市博回

吐。上周末恒指在放寬通關和美國ＰＣＡＯＢ官員提前回國消息刺激下大升８２１點，但恒指

ＶＩＸ指數卻出現市升指數升的背馳走勢，散戶小心誤中陷阱。同一時間摩根士丹利更預期恒指

將下試１２０００點，由於部分恒指成份股現時的股價已是地板價，上述言論足以證明摩根士丹

利對香港後市走勢負面，摩根士丹利亦計劃裁減５０名投資銀行人員，傳聞亞太區名單中包括中

港市場團隊，加上前特首聲稱等待與內地通關只是守株待兔，相信大市在通關期望破滅後會出現

較大回調，隨時有可能出現跌突的情況。



＊股票簡評＊



中國中免（０１８８０）主要於中國從事旅遊零售業務，集團主要於中國從事旅遊零售業務

，以主要品牌ｃｄｆ中國免稅和旗下子品牌ＤＵＴＹ ＺＥＲＯ ｂｙ ｃｄｆ， ｃｄｆ

Ｂｅａｕｔｙ和日上免稅店經營免稅店（當中包括口岸店、離島店、市內店、郵輪店、機上店和

外輪供應店），同時亦以Ｌｉｌｅ Ｄｕ Ｌｕｘｅ品牌經營有稅店，集團銷售的產品主要包括

中高端香化產品，時尚品及配飾（如手錶、珠寶，服飾和配飾等）、煙酒，食品和其他。中國中

免是國內轉型較早的大型企業之一，全名中國旅遊集團中免股份有限公司，前稱中國國旅股份有

限公司（以下簡稱中國國旅），中國國旅在２０１８年發布決定徹底退出旅行社業務聚焦免稅主

業，中國中免旗下ｃｄｆ海口國際免稅城單在上月（１０月）２８日開業當天的進店銷售額就超

過６０００萬元，而中國中免線上商城的獨立訪客達到２００萬人次，購物人數超過１２萬，銷

售額亦超過５億元，在年報顯示中國中免正在朝著地產項目發展，當中以免稅業務為核心的商業

綜合體投資開發業務為主，中國中免和關連公司今年以來更是多次拿地成為商業地產營運商，集

團開發的房地產物業正準備銷售。

今年上半年集團營業收入同比下滑超過２０％至２７６億元，相信和疫情封控影響旅游活動

有關，如今疫情有死灰復燃之勢，集團在疫情不確定的情況下朝地產方向發展又適逢市道低迷，

先不說地產項目的回報有多少，但項目主要以海南為主，地區的單一為投資帶來風險，另外房地

產物業的銷售能否如願也是一個謎。集諸多不確定因素於一身的中國中免暫時不宜買入，待股價

跌穿１００元後再考慮買入。《資深市場人士戴名》



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