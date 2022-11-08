【新冠疫苗】七名被捕醫生簽發之免針紙明日起失效

《經濟通通訊社８日專訊》香港政府今日提醒市民，醫務衞生局局長於１０月２６日根據經

修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》就七名被捕醫生所發出的全部新冠疫苗接種醫

學豁免證明書（免針紙）作出的整體失效宣告，將於明日（９日）生效。屆時，該等醫生過往以

及在該宣告後發出的免針紙，均不得被視為指明醫學豁免證明書。

政府呼籲持有失效豁免證明書的市民應盡快按自身需要重新諮詢醫生，以確定是否適合接種

新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。有需要的市民除可自行諮詢其他私家醫生外，亦可到訪醫管局轄

下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按他們的臨床身體狀況，確定是否可繼續獲得醫學豁免

。使用相關諮詢服務的市民可獲豁免普通科門診服務的收費（５０元）。除了經由電話預約系統

或醫管局一站式流動應用程式ＨＡ Ｇｏ內的「預約普通科門診」功能預約服務外，他們也可直

接到訪醫管局轄下普通科門診診所。診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢。

政府發言人提醒，主動查核處所的掌管人須使用已更新到４﹒４﹒４或以上最新版本的「驗

證二維碼掃瞄器」，驗證進入處所人士的電子針卡、康復紀錄或豁免證明書的二維碼是否符合「

疫苗通行證」的要求。當識別出失效的豁免證明書時，「驗證二維碼掃瞄器」會顯示「此二維碼

已失效」字眼，並會發出提示聲響。（ｃｌ）

