《日入而息》傳內地擬逐步退出動態清零，李家超指不取消「黃碼」

《今天重點》

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內地據報考慮逐步退出動態清零，但無具體時間表

李家超稱「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓；放寬政策有優次，需要有序、穩妥；近期

舉辦多項活動顯現香港活力；要想辦法解決醫護人手不足，細節交由醫衞局跟進

陳啟宗稱樓價不會重現過往５０年升幅，逆全球化下經濟模式需改變

許正宇稱將修例擴大豁免稅務優惠至內地省市政府票據；證監會就虛擬資產交易發牌制度進行諮

詢，研推試驗計劃

梁鳳儀稱證監會考慮容許散戶參與虛擬資產並非「覺悟」

盧寵茂稱考慮提高最低合法買煙年齡

傳國安公署斥５﹒０８億元購入筆架山緹山洋房，實用呎價７萬元

居屋價單出爐，北角驥華苑樓王售５３１萬元

七名被捕醫生簽發之免針紙明日起失效

胡潤百富榜：鐘睒睒連續第二年成中國首富，李嘉誠家族排第四

特朗普將於下周二公布重大消息，料涉及參選總統事宜

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《即日市況》

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恒指全日低收３８點報１６５５７，科指低收５２點報３３４３

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒４３％，成交回落至逾八千億外資流出

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《美元匯價》

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市場關注美國中期選舉結果及ＣＰＩ

歐元最新報０﹒９９９９╱０１，日圓最新報１４６﹒２５╱２８

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《公司業績》

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津上機床（０１６５１）中期純利跌２０％至３億元人民幣，派息４０港仙

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《公司資訊》

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平安好醫生（０１８３３）與歐姆龍合作探索數字平台創新患者服務

商湯（０００２０）與理大合作拓展數字空間及智能汽車應用技術

吉利（００１７５）擬與雷諾成立合營公司以整合各方技術優勢；吉利集團旗下遠程汽車擬最早

後年在歐洲推輕型貨車

中駿集團（０１９６６）１０月合同銷售金額跌４０％至４６億元人民幣

信義儲電（０８３２８）目標在２０２３年蕪湖基地產能達４５ＧＷ

中移動香港表示ＭｙＬｉｎｋ用戶及５Ｇ客戶突破５００萬及２００萬

動視暴雪與網易（０９９９９）協議快將到期或不續簽，外界猜測騰訊將接管

星展香港與中華電力推出創新融資方案，助中小企低碳營商

比亞迪（０１２１１）高端品牌暫定明年首季發布，售價或逾百萬元人民幣

阿里巴巴（０９９８８）預計明年首季推出首款「數字人＋終端」產品

中港石油（００６３２）幸曙光辭任首席財務官，李兆彬接任

兆科眼科（０６６２２）達成創新眼壓計的獨家分銷協議

蒙古能源（００２７６）半年焦精煤銷量增４６％，收入升約１倍

工行（０１３９８）全額贖回２０１７年二級資本債券第一期

鴻騰精密（０６０８８）第三季來自持續經營之淨利潤按年增近３４％

聯邦制藥（０３３９３）簽高達１１億元定期貸款額度融資協議

傳國泰航空（００２９３）擬任命顧客及商務總裁林紹波為下任行政總裁

兆科眼科（０６６２２）旗下治療翼狀胬肉第ＩＩ期臨床試驗入組最後一名患者

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《國企紅籌》

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瑞科生物（０２１７９）新冠肺炎疫苗多項海外ＩＩ期臨床研究取得積極結果；新冠疫苗三期臨

床試驗完成首批受試者入組

中集安瑞科（０３８９９）將向蕪湖二氧化碳壓縮儲能項目批量提供儲能容器

東陽光藥（０１５５８）門冬胰島素３０注射液獲國家藥監局批准上市

中石化油服（０１０３３）子公司中標科威特石油公司項目，涉資６０億元人民幣

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《神州民企》

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鷹普精密（０１２８６）主席過去一個月斥１﹒１５億元增持六千萬股

恒大（０３３３３）海花島項目遭當地沒收，大部分改建租房及旅館

信懇智能（０１９６７）完成收購雷根金融信息６０％股權

合景泰富（０１８１３）１０月預售額按年跌５５％至４２億元人民幣

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《中國要聞》

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機構料１０月ＣＰＩ漲幅回落，翹尾因素令ＰＰＩ轉負

ＧＥ中國總裁向偉明稱中國大飛機Ｃ９１９大有前途

無法看戲、無戲可看，全國電影票房單周環比暴減兩成

中煤協表示全力保證煤炭穩定供應和經濟平穩運行

黑石旗下資管平台龍地將完成收購大灣區２８萬平米倉庫

上海首批自動駕駛高速公路正式開放

深圳拓「首貸戶」，給予首次貸款２％貼息補助

瑞銀盧彩雲稱大灣區戰略角色為港帶來龐大發展機遇

平治ＣＥＯ反對疏遠中國，稱朔爾茨訪華絕對正確

人行進行２０億逆回購利率持平，收水１３０億

上海外資私募資產管理規模超過６００億元人民幣

深圳樓市雙十一掀打折潮，買樓贈家電更可減免管理費

福建省提早獲批千億政府債務，按年增逾三成

世紀證券董事長兼總經理余維佳傳被帶走調查

華為數字金融軍團提出面向金融行業的三大戰略；孟晚舟稱華為將與太保加速科技和金融的「雙

向奔赴」

上海國資在本屆進博會上意向採購金額１９４億元人民幣

１０月４２家中國手遊廠商吸金１８﹒６億美元，佔百強收入近四成

專家料內地冬季天然氣保供應難度增

華夏幸福表示累計未能如期償還債務合計５９６﹒２億元

台灣首次投資立陶宛，陸方表示勾連外部勢力將一敗塗地

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９４％，台積電漲逾２％逼近４００元關

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《俄烏開戰》

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北韓否認向俄提供軍火，美承認與俄接觸以降低核風險

歐盟天然氣應急方案陷分歧，歐委會反對實施價格上限

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《國際要聞》

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特朗普將於下周二公布重大消息，料涉及參選總統事宜

痛苦指數高企打擊民主黨選情，或失２９個眾院議席

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《外圍經濟》

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印尼南韓擴大稀土及能源合作，謀建穩定供應鏈

日本家庭消費支出連升４個月，惟薪酬追不上物價升幅

高盛經濟學家表示美國仍有一條避免經濟衰退的道路

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《其他消息》

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旅發局第四輪「賞你遊」首批約１８０個行程明日報名

消息指６１２基金秘書施城威涉違國安法機場被捕

李家超稱新聞自由在符合法律下獲得保障；要想辦法解決醫護人手不足，細節交由醫衞局跟進

李惟宏稱多項大型活動舉行展示香港逐步復常，港金融業前景仍亮麗

梁鳳儀稱證監會考慮容許散戶參與虛擬資產並非「覺悟」

歐家榮稱周五刊憲列類鼻疽為法定呈報傳染病

盧寵茂稱考慮提高最低合法買煙年齡

許正宇稱將修例擴大豁免稅務優惠至內地省市政府票據；證監會就虛擬資產交易發牌制度進行諮

詢，研推試驗計劃

金管局將繼續監測資本工具贖回情況

陳啟宗稱樓價不會重現過往５０年升幅，逆全球化下經濟模式需改變

陳茂波期待香港深圳加強合作，共同打造好大灣區國際科技創新中心

證監會譴責Ｓｗｉｓｓ－Ａｓｉａ違反監管規定罰款３００萬元

政府擬建青衣至大嶼山連接路，目標２０３３年通車

居屋價單出爐，北角驥華苑樓王售５３１萬元

深股通全日流出１２﹒５億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出近１０億元，外資淨流出

３８億元

傳國安公署斥５﹒０８億元購入筆架山緹山洋房，實用呎價７萬元

匯豐分期「萬應錢」實際年利率低至１﹒６５％

據報支付寶旗下吱信網絡新增遊戲服務業務

致同表示本港長期停牌公司增一成，核數師欺詐指控個案創新高

胡潤百富榜：鐘睒睒連續第二年成中國首富，李嘉誠家族排第四

平安壹賬通銀行一年期港元定存高達５﹒５厘

船廠指控珍寶及太白海鮮舫違反協議，入稟追討４８０萬並要求交船

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《新冠肺炎》

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本港新增４６４９宗確診，再多４名患者離世

七名被捕醫生簽發之免針紙明日起失效

上海昨新增３例本土新冠陽性病例，兩地升中風險

保安局副局長卓孝業確診，周日曾到大球場觀看七欖

內地據報考慮逐步退出動態清零，但無具體時間表

全國昨增本土確診７４７５宗，今年５月來逾半年新高

即日起免費檢測需網上預約或使用檢測登記碼

旅議會表示「團進團出」安排可讓外界知道香港逐步復常

李家超稱「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓；放寬政策有優次，需要有序、穩妥；近期

舉辦多項活動顯現香港活力

專家委員會表示復必泰二價疫苗作為加強劑效益大於風險

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