  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2022 19:00

《日入而息》傳內地擬逐步退出動態清零，李家超指不取消「黃碼」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
內地據報考慮逐步退出動態清零，但無具體時間表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓；放寬政策有優次，需要有序、穩妥；近期
舉辦多項活動顯現香港活力；要想辦法解決醫護人手不足，細節交由醫衞局跟進　　　　　　　
陳啟宗稱樓價不會重現過往５０年升幅，逆全球化下經濟模式需改變　　　　　　　　　　　　
許正宇稱將修例擴大豁免稅務優惠至內地省市政府票據；證監會就虛擬資產交易發牌制度進行諮
詢，研推試驗計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁鳳儀稱證監會考慮容許散戶參與虛擬資產並非「覺悟」　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱考慮提高最低合法買煙年齡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳國安公署斥５﹒０８億元購入筆架山緹山洋房，實用呎價７萬元　　　　　　　　　　　　　
居屋價單出爐，北角驥華苑樓王售５３１萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七名被捕醫生簽發之免針紙明日起失效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
胡潤百富榜：鐘睒睒連續第二年成中國首富，李嘉誠家族排第四　　　　　　　　　　　　　　
特朗普將於下周二公布重大消息，料涉及參選總統事宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日低收３８點報１６５５７，科指低收５２點報３３４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指收跌０﹒４３％，成交回落至逾八千億外資流出
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　市場關注美國中期選舉結果及ＣＰＩ　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９９９╱０１，日圓最新報１４６﹒２５╱２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　津上機床（０１６５１）中期純利跌２０％至３億元人民幣，派息４０港仙
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
平安好醫生（０１８３３）與歐姆龍合作探索數字平台創新患者服務　　　　　　　　　　　　
商湯（０００２０）與理大合作拓展數字空間及智能汽車應用技術　　　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）擬與雷諾成立合營公司以整合各方技術優勢；吉利集團旗下遠程汽車擬最早
後年在歐洲推輕型貨車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中駿集團（０１９６６）１０月合同銷售金額跌４０％至４６億元人民幣　　　　　　　　　　
信義儲電（０８３２８）目標在２０２３年蕪湖基地產能達４５ＧＷ　　　　　　　　　　　　
中移動香港表示ＭｙＬｉｎｋ用戶及５Ｇ客戶突破５００萬及２００萬　　　　　　　　　　　
動視暴雪與網易（０９９９９）協議快將到期或不續簽，外界猜測騰訊將接管　　　　　　　　
星展香港與中華電力推出創新融資方案，助中小企低碳營商　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）高端品牌暫定明年首季發布，售價或逾百萬元人民幣　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）預計明年首季推出首款「數字人＋終端」產品　　　　　　　　　　　
中港石油（００６３２）幸曙光辭任首席財務官，李兆彬接任　　　　　　　　　　　　　　　
兆科眼科（０６６２２）達成創新眼壓計的獨家分銷協議　　　　　　　　　　　　　　　　　
蒙古能源（００２７６）半年焦精煤銷量增４６％，收入升約１倍　　　　　　　　　　　　　
工行（０１３９８）全額贖回２０１７年二級資本債券第一期　　　　　　　　　　　　　　　
鴻騰精密（０６０８８）第三季來自持續經營之淨利潤按年增近３４％　　　　　　　　　　　
聯邦制藥（０３３９３）簽高達１１億元定期貸款額度融資協議　　　　　　　　　　　　　　
傳國泰航空（００２９３）擬任命顧客及商務總裁林紹波為下任行政總裁　　　　　　　　　　
兆科眼科（０６６２２）旗下治療翼狀胬肉第ＩＩ期臨床試驗入組最後一名患者　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
瑞科生物（０２１７９）新冠肺炎疫苗多項海外ＩＩ期臨床研究取得積極結果；新冠疫苗三期臨
床試驗完成首批受試者入組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中集安瑞科（０３８９９）將向蕪湖二氧化碳壓縮儲能項目批量提供儲能容器　　　　　　　　
東陽光藥（０１５５８）門冬胰島素３０注射液獲國家藥監局批准上市　　　　　　　　　　　
中石化油服（０１０３３）子公司中標科威特石油公司項目，涉資６０億元人民幣　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　鷹普精密（０１２８６）主席過去一個月斥１﹒１５億元增持六千萬股
　　恒大（０３３３３）海花島項目遭當地沒收，大部分改建租房及旅館　
　　信懇智能（０１９６７）完成收購雷根金融信息６０％股權　　　　　
　　合景泰富（０１８１３）１０月預售額按年跌５５％至４２億元人民幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
機構料１０月ＣＰＩ漲幅回落，翹尾因素令ＰＰＩ轉負　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＥ中國總裁向偉明稱中國大飛機Ｃ９１９大有前途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
無法看戲、無戲可看，全國電影票房單周環比暴減兩成　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中煤協表示全力保證煤炭穩定供應和經濟平穩運行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黑石旗下資管平台龍地將完成收購大灣區２８萬平米倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海首批自動駕駛高速公路正式開放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳拓「首貸戶」，給予首次貸款２％貼息補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞銀盧彩雲稱大灣區戰略角色為港帶來龐大發展機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平治ＣＥＯ反對疏遠中國，稱朔爾茨訪華絕對正確　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行進行２０億逆回購利率持平，收水１３０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海外資私募資產管理規模超過６００億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳樓市雙十一掀打折潮，買樓贈家電更可減免管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福建省提早獲批千億政府債務，按年增逾三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世紀證券董事長兼總經理余維佳傳被帶走調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華為數字金融軍團提出面向金融行業的三大戰略；孟晚舟稱華為將與太保加速科技和金融的「雙
向奔赴」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海國資在本屆進博會上意向採購金額１９４億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
１０月４２家中國手遊廠商吸金１８﹒６億美元，佔百強收入近四成　　　　　　　　　　　　
專家料內地冬季天然氣保供應難度增　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏幸福表示累計未能如期償還債務合計５９６﹒２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣首次投資立陶宛，陸方表示勾連外部勢力將一敗塗地　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收升０﹒９４％，台積電漲逾２％逼近４００元關　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北韓否認向俄提供軍火，美承認與俄接觸以降低核風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟天然氣應急方案陷分歧，歐委會反對實施價格上限　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特朗普將於下周二公布重大消息，料涉及參選總統事宜　　　　　　　　　　　　　　　　　　
痛苦指數高企打擊民主黨選情，或失２９個眾院議席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
印尼南韓擴大稀土及能源合作，謀建穩定供應鏈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本家庭消費支出連升４個月，惟薪酬追不上物價升幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高盛經濟學家表示美國仍有一條避免經濟衰退的道路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
旅發局第四輪「賞你遊」首批約１８０個行程明日報名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指６１２基金秘書施城威涉違國安法機場被捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱新聞自由在符合法律下獲得保障；要想辦法解決醫護人手不足，細節交由醫衞局跟進　
李惟宏稱多項大型活動舉行展示香港逐步復常，港金融業前景仍亮麗　　　　　　　　　　　　
梁鳳儀稱證監會考慮容許散戶參與虛擬資產並非「覺悟」　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐家榮稱周五刊憲列類鼻疽為法定呈報傳染病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱考慮提高最低合法買煙年齡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱將修例擴大豁免稅務優惠至內地省市政府票據；證監會就虛擬資產交易發牌制度進行諮
詢，研推試驗計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局將繼續監測資本工具贖回情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳啟宗稱樓價不會重現過往５０年升幅，逆全球化下經濟模式需改變　　　　　　　　　　　　
陳茂波期待香港深圳加強合作，共同打造好大灣區國際科技創新中心　　　　　　　　　　　　
證監會譴責Ｓｗｉｓｓ－Ａｓｉａ違反監管規定罰款３００萬元　　　　　　　　　　　　　　
政府擬建青衣至大嶼山連接路，目標２０３３年通車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
居屋價單出爐，北角驥華苑樓王售５３１萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通全日流出１２﹒５億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出近１０億元，外資淨流出
３８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳國安公署斥５﹒０８億元購入筆架山緹山洋房，實用呎價７萬元　　　　　　　　　　　　　
匯豐分期「萬應錢」實際年利率低至１﹒６５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報支付寶旗下吱信網絡新增遊戲服務業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
致同表示本港長期停牌公司增一成，核數師欺詐指控個案創新高　　　　　　　　　　　　　　
胡潤百富榜：鐘睒睒連續第二年成中國首富，李嘉誠家族排第四　　　　　　　　　　　　　　
平安壹賬通銀行一年期港元定存高達５﹒５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
船廠指控珍寶及太白海鮮舫違反協議，入稟追討４８０萬並要求交船　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增４６４９宗確診，再多４名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七名被捕醫生簽發之免針紙明日起失效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨新增３例本土新冠陽性病例，兩地升中風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保安局副局長卓孝業確診，周日曾到大球場觀看七欖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地據報考慮逐步退出動態清零，但無具體時間表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土確診７４７５宗，今年５月來逾半年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
即日起免費檢測需網上預約或使用檢測登記碼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
旅議會表示「團進團出」安排可讓外界知道香港逐步復常　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱「黃碼」不會取消，與內地商討通關未停頓；放寬政策有優次，需要有序、穩妥；近期
舉辦多項活動顯現香港活力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
專家委員會表示復必泰二價疫苗作為加強劑效益大於風險　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事08/11/2022
《神州經脈》內地疫情急升溫　鐘睒睒再登中國首富　股匯齊收跌
人氣文章財經熱話08/11/2022
鋰價屢創新高　績優獲大行唱好　贛鋒天齊連日造好
人氣文章專訪08/11/2022
【專訪】陶冬：祈盼「好通脹」　日本豪賭零利率（有片）
人氣文章FOCUS08/11/2022
【FOCUS】「升溫1.5度」願景瀕死　氣候峰會聚焦兩目標
人氣文章財經熱話08/11/2022
商湯曾再飆逾一成3日累漲五成　二線科技股可追落後？
人氣文章財經熱話08/11/2022
《午市前瞻》專家料年底前試萬八 吉利轉型進展良好可追入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金