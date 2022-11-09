《油金掠影》市場憂內地需求減，國際油價收挫，期金收漲逾２％

《經濟通通訊社９日專訊》原油期貨價格下跌，市場憂慮內地原油需求減少，以及美國中期
選舉結果拖累油價。
紐約期油收報每桶８８﹒９１美元，跌２﹒８８美元或３﹒１４％；布蘭特期油收報每桶
９５﹒３６美元，跌２﹒５６美元或２﹒６％；天然氣價格大跌１１﹒６％，收報每百萬Ｂｔｕ
６﹒１３８ 美元。
美國能源署將明年美國原油產量增長預測下調２１％。數日前有產油企業負責人警告，通脹
以及供應鏈問題將繼續限制產油量。
分析指，內地面對新冠疫情採清零政策，多處大型城市及地區屢遭封控，向來被視為拖累原
油需求的原因之一。
外圍金價上升，突破每盎士１７００美元關口，美元及美國國債孳息率下跌，市場出現技術
性買盤。
紐約１２月期金收報每盎士１７１６美元，升３５﹒５美元或２﹒１１％；白銀期貨上漲
５８美仙或２﹒８％，收報每盎司２１﹒５０２美元；白金期貨上漲２５﹒１０美元或２﹒５％
，收報每盎司１０１４﹒５０美元；鈀金期貨上漲３５﹒１０美元或１﹒９％，收報每盎司
１９３２﹒６０美元。
分析指出，金價上漲除了拜美元貶值所賜，還因為走勢已經突破５０天線，觸發技術性買盤
吸納。（ｋｙ）
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