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即市新聞

09/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》大漲小回，候低造好較為上算

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和向淡。上周末筆者發出了港股將於本周初展開回吐的警告，提醒好友應開始暫時收斂攻勢
，但同時預計大市的回跌幅度不會大。而且，這類回吐市況不應維持很長；否則，淡友大戶會有
可能重臨。因此，回吐市開始和結束的時間非常重要。根據筆者早前的預測，港股短期升浪到達
中途站的時間多會在本周一（７日）或本周二（８日），最遲為本周三（９日）。至今近期升浪
頂為本周一恒指高位１６８２２，即回吐市有可能已在運行中。若筆者的預測再次準確，今天會
是恒指於展開回吐前再創近期新高的最後機會。但即使出現這種情況，由於限期將至，亦只會引
來更多沽盤入市。正路而言，回吐市將於本周末前結束，下周市況可繼續看好。事實上，圖表形
勢依然對好友非常有利；於預期大漲小回的走勢中，候低造好會較為上算。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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