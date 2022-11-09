《運籌帷幄－梁業豪》大漲小回，候低造好較為上算

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和向淡。上周末筆者發出了港股將於本周初展開回吐的警告，提醒好友應開始暫時收斂攻勢

，但同時預計大市的回跌幅度不會大。而且，這類回吐市況不應維持很長；否則，淡友大戶會有

可能重臨。因此，回吐市開始和結束的時間非常重要。根據筆者早前的預測，港股短期升浪到達

中途站的時間多會在本周一（７日）或本周二（８日），最遲為本周三（９日）。至今近期升浪

頂為本周一恒指高位１６８２２，即回吐市有可能已在運行中。若筆者的預測再次準確，今天會

是恒指於展開回吐前再創近期新高的最後機會。但即使出現這種情況，由於限期將至，亦只會引

來更多沽盤入市。正路而言，回吐市將於本周末前結束，下周市況可繼續看好。事實上，圖表形

勢依然對好友非常有利；於預期大漲小回的走勢中，候低造好會較為上算。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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