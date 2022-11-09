《缸邊隨筆－石鏡泉》美中期選舉與中港股

《缸邊隨筆》１１月８日美中期選舉，人人有不同的角度，筆者揀了對中港股市的影響。筆

者從四方面探討這問題：



一、民主與共和兩黨，誰會取下國會╱參議院的大多數議席；



二、勝出的黨對民主╱保守價值觀的差異；



三、勝出的黨對中國是否較關注；



四、總合上述，推論對股市的影響。



一、基本上，共和黨會攫取國會和參議院的大多數議席，拜登會成跛腳鴨政府，這個不多談

。



二、民主黨和共和黨在國內╱外交的取態，在這些年來是有頗大變化。有個Ｔｈｅ

Ｃｈｉｃａｇｏ Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ａｆｆａｉｒｓ一直有做調查，以下

是些調查。結果？



較多共和黨人（７７％）話自己是保守（ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ），有逾半的民主黨人

（５８％）話自己是開放（ｌｉｂｅｒａｌ）。甚麼是保守，甚麼是開放，各人尺度不同。但兩

黨派人對自稱保守、開放的差異度這麼大，在不少具體事務上將會起衝突，例如墮胎、同性戀等

等。而這些價值觀的衝突，會分裂美國民情。



三、在不同的事務上，民主黨人和共和黨人是有較不同的重視度。基本上共和黨人認為中國

是個威脅，而民主黨人認為國內的大白人主義和極右端主義者是威脅。



＊通脹數據比選舉重要＊



四、對股市影響如何？



摩根士丹利認為有３點要留意：



１）如共和黨勝出，市場無大波動，因為市場已如是預期。如民主黨勝出，可能反映選民不

認為今時的高通脹是由民主黨帶來，故民主黨日後有更大手筆去擴大財赤，去完成拜登的「

Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ」大計。由於政府擴大財赤預算會帶來通脹，這與美儲局

的遏通脹計劃背道而馳。市場會預期通脹會更高，美儲局會加更多的息，亦會有個更長的高息期

。



２）如共和黨勝出，短期不會帶來市場波動。但到２０２３就難說，屆時國債到頂，政府要

停擺之說又會出來，會帶來市場不穩，除非民主╱共和兩黨又如２０１０年時合作共度財政難關

。



３）不宜在８╱１１過早預期或信選舉結果，一定會多了假票、呃票、廢票等投訴。要在較

後時間，才可以出現讓失敗者也接受的選舉結果。



１１月８日的一切紛擾，都要在１１月１０日的美國公布其１０月通脹數據而終止。一句：

之前升得多，一切通脹利好消息，都無大作用；反之丁點兒的通脹利壞消息，都會使市大跌。



中港股市？



筆者認為１１月１０日的美通脹數據重要過１１月８日的紛擾。美國選出乜黨，會對中國手

軟嗎？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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