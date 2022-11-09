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09/11/2022 12:07

【國際要聞】共和黨料重新控制眾院，參院仍然拉鋸

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國國會中期選舉仍在點票，最新結果是共和黨在眾議院取得
１５８席，民主黨只有１００席，根據ＢＢＣ報道指，共和黨很可能取得眾院控制權。至於參議
院，共和黨取得４４席，民主黨有４２席，誰人取得控制權仍存變數。（ｐｃ）

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