【國際要聞】共和黨料重新控制眾院，參院仍然拉鋸

《經濟通通訊社９日專訊》美國國會中期選舉仍在點票，最新結果是共和黨在眾議院取得
１５８席，民主黨只有１００席，根據ＢＢＣ報道指，共和黨很可能取得眾院控制權。至於參議
院，共和黨取得４４席，民主黨有４２席，誰人取得控制權仍存變數。（ｐｃ）
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看
|財經熱話09/11/2022
《午市前瞻》恒指萬八點料有阻力 鋰價續升贛鋒天齊宜候低吸
|大行報告09/11/2022
【大行炒D乜】大摩點睇三桶油？麥格理點睇贛鋒與天齊？一click有答案
|財經熱話09/11/2022
【鋰電雙雄】鋰電池股逆市造好 升勢可持續幾耐？
|專訪09/11/2022
【專訪】澳新楊宇霆：內房下行或加速 最終需政府救市（有片）
|開市Good Morning09/11/2022
熊麗萍：內房最壞情況已過 短線首選碧桂園
|財經熱話09/11/2022
【虛幣世界】幣安收購FTX惹轟動，加密貨幣市場急跌
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰