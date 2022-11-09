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即市新聞

09/11/2022 18:04

《台股攻略－黃振宇》成交額連日重上兩千億，電子股今日升勢凌厲

　　《台股攻略》台股今日（９日）延續升勢，在半導體雙雄帶領下，電子權值股升勢凌厲，加
權指數升２９１點，以２３６３９點高位收市，成交金額為新台幣２３７７﹒９５億元，三大法
人淨買入新台幣２３０﹒５５億元。
　　電子權值股方面，半導體雙雄同步走強，台積電以高位新台幣４１７元收市，升４﹒５％；
聯發科收新台幣６５０元，升４﹒８％；鴻海升２﹒５％，日月光投控升２﹒８％。其他的半導
體股氣勢如虹，瑞鼎、光罩及聯詠聯袂漲停，矽創、聯陽、力智、瑞昱、祥碩及矽力－ＫＹ均升
５﹒６％至８﹒３％，迅杰、威鋒電子、愛普及致新亦升超過４％。聯電今日舉行年度供應商大
會，宣布正式啟動「供應鏈碳盤查輔導計劃」，將斥資新台幣１億元，主動提供顧問資源平台與
工具，攜手供應商進行溫室氣體監察及管理，其股價亦跟隨大市升３﹒２％。ＡＢＦ載板市場供
需緊張，且規格升級需求動能延續，ＡＢＦ載板三雄獲美系外資評為「買進」評級，消息刺激欣
興升９％，南電升７﹒１％，景碩升６﹒６％。安全監控概念股量價齊升，奇偶、彩富及晶睿同
步漲停，勝品、陞泰、天鉞電及欣普羅均升６％至９％，云辰、昇銳及杭特均升超過４％。
　　台股投資氣氛回暖，成交金額連日重上新台幣２０００億元以上，惟短期留意美國中期選舉
結果，料消息將左右股市走勢。此外，若各地的防疫控制政策陸續放寬，將有利大市逐步反彈。
建議投資者分段入市，可留意績優股、近來重拾升勢的電子股，或受惠邊境放寬政策的通關概念
股。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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