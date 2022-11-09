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即市新聞

09/11/2022 10:12

《窩輪豪情－梁業豪》先吸引更多淡友炒家與散戶入市

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、綜
合企業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為長和
（００００１）、新地（０００１６）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權證或牛
證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選康
師傅（００３２２）、港鐵（０００６６）與波司登（０３９９８）。
　　今早（９日）港股指數期貨市場平開，反映出好淡雙方已經找到市場平衡點。昨天（８日）
淡友炒家增強了部署，恒指熊證收回價區域１６８００－１６８９９與１６９００－１６９９９
的街貨量均見增加，反而重貨區１７０００－１７０９９則見減少，顯示他們採取了較為進取的
圖利策略。後市關鍵在於好友大戶會否立即發動急攻，入市殺倉。但由於市勢已告轉弱，好友大
戶有較大可能先略作退守，吸引更多淡友炒家與散戶入市，然後將他們一網成擒。至於恒指牛證
重貨區，現位於１５７００－１５７９９，暫時沒有被殺倉的危險。《經濟通及交易通首席顧問
　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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