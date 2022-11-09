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即市新聞

09/11/2022 09:29

《異動股》瑞聲高開近１５％，歌爾疑遭蘋果通知停產耳機

　　《經濟通通訊社９日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升１４﹒６６％，報１８﹒４６元
，該股成交約１８４萬股，涉資３４０２萬元。
　　內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份（深：００２２４１）公告稱，近日收到境外某大客戶的通
知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。歌爾股份預計影響２０２２年度營業收入不超過３３億
元人民幣，約佔２０２１年度經審計營業收入的４﹒２％。目前與該客戶的其他產品項目合作仍
在正常開展。外界估計該名境外大客戶為蘋果公司，智慧聲學整機產品則是ＡｉｒＰｏｄｓ耳機

　
＊疑蘋果不滿歌爾生產過程＊
　
　　天風國際證券分析師郭明錤隨後發文稱，歌爾股份被通知停產的產品可能是蘋果的
ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題。他預計，今
年第四季蘋果ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２的出貨約２０００萬部，而為蘋果填補生產缺口，第一
供應商立訊精密（深：００２４７５）已擴產，並取得所有ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２訂單，成
為ＡｉｒＰｏｄｓ　Ｐｒｏ２獨家組裝廠商。
　　內媒報道指，歌爾股份被指過去三年在獨家代工ＡｉｒＰｏｄｓ的期間，一直就良率問題造
假，因此踩到蘋果紅線。
　　現時，恒生指數報１６５５２，跌４點或跌０﹒０３％，主板成交１３﹒９９億元。國企指
數報５６０５，升２點或升０﹒０５％。恒生科技指數報３３４６，升３點或升０﹒０９％。
　　即月期指新報１６５７８，跌２點，高水２５點。即月國指期貨報５６１３，跌２點，高水
８點。即月科指期貨新報３３４４，跌２點，高水９點。
　　上證綜合指數報３０６４，跌０點或跌０﹒００％，成交２２﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１１４９，升６點或升０﹒０６％，成交４４﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價（元）　　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　　　１８﹒４６元　升１４﹒６６％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　　　　８６﹒００元　　跌０﹒５８％
　　高偉電子（０１４１５）　　　　　　　１２﹒９０元　　跌０﹒６２％
　　比亞迪電子（００２８５）　　　　　　２４﹒１５元　　升３﹒２１％
　　歌爾股份（深：００２２４１）　２０﹒７２元人民幣　　跌９﹒９９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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