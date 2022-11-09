《異動股》瑞聲高開近１５％，歌爾疑遭蘋果通知停產耳機

《經濟通通訊社９日專訊》瑞聲科技（０２０１８）現價升１４﹒６６％，報１８﹒４６元

，該股成交約１８４萬股，涉資３４０２萬元。

內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份（深：００２２４１）公告稱，近日收到境外某大客戶的通

知，暫停生產其一款智能聲學整機產品。歌爾股份預計影響２０２２年度營業收入不超過３３億

元人民幣，約佔２０２１年度經審計營業收入的４﹒２％。目前與該客戶的其他產品項目合作仍

在正常開展。外界估計該名境外大客戶為蘋果公司，智慧聲學整機產品則是ＡｉｒＰｏｄｓ耳機

。



＊疑蘋果不滿歌爾生產過程＊



天風國際證券分析師郭明錤隨後發文稱，歌爾股份被通知停產的產品可能是蘋果的

ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２，歌爾暫停生產較可能歸因於生產問題，而非需求問題。他預計，今

年第四季蘋果ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２的出貨約２０００萬部，而為蘋果填補生產缺口，第一

供應商立訊精密（深：００２４７５）已擴產，並取得所有ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２訂單，成

為ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ２獨家組裝廠商。

內媒報道指，歌爾股份被指過去三年在獨家代工ＡｉｒＰｏｄｓ的期間，一直就良率問題造

假，因此踩到蘋果紅線。

現時，恒生指數報１６５５２，跌４點或跌０﹒０３％，主板成交１３﹒９９億元。國企指

數報５６０５，升２點或升０﹒０５％。恒生科技指數報３３４６，升３點或升０﹒０９％。

即月期指新報１６５７８，跌２點，高水２５點。即月國指期貨報５６１３，跌２點，高水

８點。即月科指期貨新報３３４４，跌２點，高水９點。

上證綜合指數報３０６４，跌０點或跌０﹒００％，成交２２﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１１１４９，升６點或升０﹒０６％，成交４４﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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瑞聲科技（０２０１８） １８﹒４６元 升１４﹒６６％

舜宇光學科技（０２３８２） ８６﹒００元 跌０﹒５８％

高偉電子（０１４１５） １２﹒９０元 跌０﹒６２％

比亞迪電子（００２８５） ２４﹒１５元 升３﹒２１％

歌爾股份（深：００２２４１） ２０﹒７２元人民幣 跌９﹒９９％

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（ｈｃ）

