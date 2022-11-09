《異動股》碧桂園升逾１８％領升內房股，標普應要求撤銷信用評級

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園（０２００７）現價升１８﹒７５％，報１﹒７１元，以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅４７﹒４１％。該股成交約１﹒５９億股，涉資２﹒６２億

元。

標普公布，應碧桂園要求，撤銷其發行人信用評級。碧桂園方面表示，本次評級撤銷不會觸

發公司存量債務的加速清償條款，不會對公司的償債能力及融資能力產生不利影響。碧桂園又稱

，公司當前基本面沒有發生重大變化，銷售指標穩中向好，而且得益於金融機構對公司的支持及

認可，公司於９月在境內資本市場完成了再融資，成本為全市場最低。

據中國房地產報此前的統計，截至目前，已有佳兆業等約７０家房企向三大評級機構提出申

請撤銷評級。



＊內房全線飆高＊



多隻內房股勁升；龍湖（００９６０）升１６﹒８７％，報１５﹒６６元；旭輝控股集團

（００８８４）升１９﹒６４％，報０﹒６７元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

５７﹒６５％；新城發展（０１０３０）升１４﹒２９％，報１﹒９２元；綠城（０３９００）

升１０﹒６３％，報１０﹒３元。

現時，恒生指數報１６６７０，升１１３點或升０﹒６８％，主板成交９７﹒３５億元。國

企指數報５６５７，升５５點或升０﹒９８％。恒生科技指數報３３７１，升２７點或升

０﹒８３％。

即月期指新報１６６８３，升１０３點，高水１２點。即月國指期貨報５６６３，升４８點

，高水５點。即月科指期貨新報３３７４，升２８點，高水２１點。

上證綜合指數報３０６７，升３點或升０﹒１０％，成交３８７﹒７７億元人民幣。

深證成份指數報１１１２４，跌１８點或跌０﹒１７％，成交６５８﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園（０２００７） １﹒７１元 升１８﹒７５％

碧桂園服務（０６０９８） １１﹒６０元 升１１﹒９７％

龍湖（００９６０） １５﹒６６元 升１６﹒８７％

中海外（００６８８） １７﹒７０元 升８﹒７２％

潤地（０１１０９） ２９﹒３５元 升６﹒９２％

旭輝控股集團（００８８４） ０﹒６７元 升１９﹒６４％

旭輝永升服務（０１９９５） ３﹒０１元 升１７﹒５８％

新城發展（０１０３０） １﹒９２元 升１４﹒２９％

綠城（０３９００） １０﹒３０元 升１０﹒６３％

融創服務（０１５１６） １﹒９３元 升９﹒０４％

萬科企業（０２２０２） １１﹒７４元 升６﹒１５％

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（ｈｃ）

