《午市前瞻》恒指萬八點料有阻力，鋰價續升贛鋒天齊宜候低吸！

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報１６３０５，跌２５１點或１﹒５２％，主板

成交６２９﹒１３億元。恒生中國企業指數報５５２３，跌７８點或１﹒４％。恒生科技指數報

３２７９，跌６４點或１﹒９２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２３６﹒６元，跌９﹒２元或３﹒７４％，成交３９﹒２３億元

；美團收報１４２﹒１元，跌６﹒７元或４﹒５％，成交２４﹒６８億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

６５﹒６５元，跌１﹒４５元或２﹒１６％，成交２２﹒２９億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊溫鋼城：恒指短期料窄幅上落＊



美國中期選舉正在點票，港股今日低開４點報１６５５２，早段跌幅曾擴大至逾１４０點。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國總統

拜登較著力處理對外政策，未能有效壓抑通脹，國內民生受打擊，預期民主黨今次中期選舉失去

國會控制權的機會較大。

他續指，若然民主黨在參議院的議席大幅減少，勢令拜登往後推出的經濟政策更加困難，他

亦相信共和黨未來會著力針對拜登在抗擊通脹的成效，進一步打擊其民望，而前總統特朗普一旦

成功回朝，屆時會再對華態度強硬，對港股並非好事。

另外，溫鋼城表示港股近日走勢略為好轉，並估計在１５８００有較強支持，１８０００出

現阻力。他預期，港股短期會窄幅上落，並重申長短債息明顯倒掛、加息周期未完、經濟數據疲

弱等利淡因素未消除，美國未來總統人選亦會影響內地及本港股市，目前不能確定港股已見底。



＊贛鋒鋰業宜候至６０元吸納＊



電池級碳酸鋰均價不斷創新高，鋰礦股保持升勢。贛鋒鋰業（０１７７２）上日升

２﹒９７％，今日曾經升逾１﹒８％；天齊鋰業（０９６９６）上日升４﹒８３％，今日曾升逾

３％。

溫鋼城表示，全球轉用電動車為大勢所趨，未來對碳酸鋰電池的需求會提高，而上星期加拿

大政府基於國家安全為由，下令３間中國企業要將當地營運的鋰礦開採業務出售，令鋰礦供應鏈

中斷，進一步推高鋰礦價格。

贛鋒鋰業及天齊鋰業升勢未止，現時是否買入的合適時機？溫鋼城認為，兩者的走勢雖然強

勁，但已升至接近嚴重超買，不建議投資者現階段高追。部署方面，他指贛鋒鋰業宜候至６０元

附近吸納，目標７６元，跌穿５５元則止蝕。至於天齊鋰業，他指投資者可待股價回至７６元買

入，並料於８５元有阻力，跌穿７２元止蝕。（ｅｒ）

