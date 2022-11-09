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即市新聞

09/11/2022 15:30

《美元走勢－羅明立》市場料聯儲局將放慢加息，美匯續跌

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４５﹒６９　１４５﹒８７　１４５﹒１７
　　歐元╱美元　１﹒００７０　１﹒００８８　１﹒００５６
　　英鎊╱美元　１﹒１５４７　１﹒１５６０　１﹒１５２３
　　美元╱瑞郎　０﹒９８５６　０﹒９８７４　０﹒９８４４
　　美元╱港元　７﹒８４９３　７﹒８４９５　７﹒８４８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國中期選舉仍未有最終結果，估計共和黨至少可控制眾議院，而參議院的形
勢則較為勢均力敵，整體上仍有可能出現兩黨分治的局面，無論結果怎樣，都不利於拜登政府未
來的施政。美國國債孳息率從高位持續回落，從４﹒２４％跌至４﹒１２％，市場對聯儲局放慢
加息的預期持續，美匯指數跌至１０９﹒４０附近，接近１００天線。　
　　歐元區９月零售銷售按月升０﹒４％，符合預期，更是２０２１年１１月以來最高，歐洲央
行副行長金多斯強調會繼續加息以確保通脹回復到目標水平，而另一央行官員亦認為需要大幅加
息，歐元突破１００天線的１﹒００４０後上衝１﹒０１，亦是１０月底的高位，短線或要整固

　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒００８５　１﹒００００　１﹒０１１０
　　美元兌日圓　沽出日圓　１４５﹒２５　１４６﹒００　１４４﹒８５
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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