《美元走勢－羅明立》市場料聯儲局將放慢加息，美匯續跌

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４５﹒６９ １４５﹒８７ １４５﹒１７

歐元╱美元 １﹒００７０ １﹒００８８ １﹒００５６

英鎊╱美元 １﹒１５４７ １﹒１５６０ １﹒１５２３

美元╱瑞郎 ０﹒９８５６ ０﹒９８７４ ０﹒９８４４

美元╱港元 ７﹒８４９３ ７﹒８４９５ ７﹒８４８２

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《美元走勢》美國中期選舉仍未有最終結果，估計共和黨至少可控制眾議院，而參議院的形

勢則較為勢均力敵，整體上仍有可能出現兩黨分治的局面，無論結果怎樣，都不利於拜登政府未

來的施政。美國國債孳息率從高位持續回落，從４﹒２４％跌至４﹒１２％，市場對聯儲局放慢

加息的預期持續，美匯指數跌至１０９﹒４０附近，接近１００天線。

歐元區９月零售銷售按月升０﹒４％，符合預期，更是２０２１年１１月以來最高，歐洲央

行副行長金多斯強調會繼續加息以確保通脹回復到目標水平，而另一央行官員亦認為需要大幅加

息，歐元突破１００天線的１﹒００４０後上衝１﹒０１，亦是１０月底的高位，短線或要整固

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒００８５ １﹒００００ １﹒０１１０

美元兌日圓 沽出日圓 １４５﹒２５ １４６﹒００ １４４﹒８５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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