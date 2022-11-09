金管局紐約時段承接９﹒１１億港元沽盤

《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管
局在紐約時段承接９﹒１１億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１０日）將減至約９６０﹒９８億
元，創逾兩年半新低。
金管局上周五（４日）亦曾入市，令銀行體系結餘跌穿１０００億港元大關。（ｃｌ）
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