  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2022 09:29

金管局紐約時段承接９﹒１１億港元沽盤

　　《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管
局在紐約時段承接９﹒１１億港元沽盤，銀行體系結餘明天（１０日）將減至約９６０﹒９８億
元，創逾兩年半新低。
　　金管局上周五（４日）亦曾入市，令銀行體系結餘跌穿１０００億港元大關。（ｃｌ）

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/11/2022
【虛幣世界】幣安收購FTX惹轟動，加密貨幣市場急跌
人氣文章中國故事08/11/2022
《神州經脈》內地疫情急升溫　鐘睒睒再登中國首富　股匯齊收跌
人氣文章財經熱話08/11/2022
鋰價屢創新高　績優獲大行唱好　贛鋒天齊連日造好
人氣文章專訪08/11/2022
【專訪】陶冬：祈盼「好通脹」　日本豪賭零利率（有片）
人氣文章FOCUS08/11/2022
【FOCUS】「升溫1.5度」願景瀕死　氣候峰會聚焦兩目標
人氣文章財經熱話08/11/2022
商湯曾再飆逾一成3日累漲五成　二線科技股可追落後？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金