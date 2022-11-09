《股語有云－古添力》潤地背景雄厚，走勢靚要跟進

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，近期資金流入首位係軟件服務板塊

，第二係醫療保健板塊，汽車板塊排第三，第四係地產板塊，雖然資金亦大舉流入龍湖集團

（００９６０）及碧桂園（０２００７）等，添力認為，揀選有雄厚背景嘅華潤置地

（０１１０９）相對較穩陣。

過去５天，華潤置地錄得逾２億元淨流入，一個月淨流入逾６億元，過去三個月淨流入更係

逾２２億元。華潤置地係華潤集團旗下嘅地產業務旗艦，係內地最具實力嘅綜合型地產開發商，

主要業務有物業發展、物業投資及管理、酒店經營、建造及裝修服務等。

截至今年６月３０日止上半年度，潤地錄得股東應佔溢利１０６億人仔，按年倒退

１９﹒２％，營業額則跌１﹒１％至近７２９億人仔；期內，潤地整體毛利減少１５％至逾

１９６億人仔，毛利率下跌４﹒４個百分點至２６﹒９％；扣除投資物業評估增值後的核心股東

應佔溢利達１０１﹒６億人仔，增長２﹒６％。



＊逆市造好，短線見底＊



執筆時股市向下，但潤地股價逆市造好，雖然升幅唔大，只有幾個巴仙，但喺今日咁嘅市況

下，已經算係唔錯，睇返日線圖走勢，潤地日前創出近期低位２３﹒９５元後，相信短期底部已

形成，三扒兩撥，已經上返１０天線之上，今日更一度重返２０天線（約為２８﹒２元）水平，

可惜無功而回，走勢呈射擊之星，１４ＲＳＩ回升至４７水平，數據顯示，短線調整或在所難免

，投資者不妨待２７﹒５元至２８元水平買入，預料中長線升勢未變。

睇埋周線圖，日前低位與去年８月低位２３﹒６元雙底形態確認，今日股價一度重上２５０

周線（現約２８﹒７８元），只係未能守穩，待重返其上則有望挑戰３５元，升越此關有望見

３９﹒３６元，跌穿２５元則止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）



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