  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2022 14:43

《股語有云－古添力》潤地背景雄厚，走勢靚要跟進

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，近期資金流入首位係軟件服務板塊
，第二係醫療保健板塊，汽車板塊排第三，第四係地產板塊，雖然資金亦大舉流入龍湖集團
（００９６０）及碧桂園（０２００７）等，添力認為，揀選有雄厚背景嘅華潤置地
（０１１０９）相對較穩陣。
　　過去５天，華潤置地錄得逾２億元淨流入，一個月淨流入逾６億元，過去三個月淨流入更係
逾２２億元。華潤置地係華潤集團旗下嘅地產業務旗艦，係內地最具實力嘅綜合型地產開發商，
主要業務有物業發展、物業投資及管理、酒店經營、建造及裝修服務等。
　　截至今年６月３０日止上半年度，潤地錄得股東應佔溢利１０６億人仔，按年倒退
１９﹒２％，營業額則跌１﹒１％至近７２９億人仔；期內，潤地整體毛利減少１５％至逾
１９６億人仔，毛利率下跌４﹒４個百分點至２６﹒９％；扣除投資物業評估增值後的核心股東
應佔溢利達１０１﹒６億人仔，增長２﹒６％。
　
＊逆市造好，短線見底＊
　
　　執筆時股市向下，但潤地股價逆市造好，雖然升幅唔大，只有幾個巴仙，但喺今日咁嘅市況
下，已經算係唔錯，睇返日線圖走勢，潤地日前創出近期低位２３﹒９５元後，相信短期底部已
形成，三扒兩撥，已經上返１０天線之上，今日更一度重返２０天線（約為２８﹒２元）水平，
可惜無功而回，走勢呈射擊之星，１４ＲＳＩ回升至４７水平，數據顯示，短線調整或在所難免
，投資者不妨待２７﹒５元至２８元水平買入，預料中長線升勢未變。
　　睇埋周線圖，日前低位與去年８月低位２３﹒６元雙底形態確認，今日股價一度重上２５０
周線（現約２８﹒７８元），只係未能守穩，待重返其上則有望挑戰３５元，升越此關有望見
３９﹒３６元，跌穿２５元則止蝕。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道09/11/2022
【高息定存】港元定存爭奪戰白熱化　虛銀推一年期5.5厘吸客
人氣文章FOCUS09/11/2022
【FOCUS】幣圈大佬「心戰」　「巴菲特2.0」落神壇
人氣文章財經熱話09/11/2022
內地擴民企債券融資支持工具　內房勁升碧桂園曾飆三成
人氣文章財經熱話09/11/2022
《午市前瞻》恒指萬八點料有阻力 鋰價續升贛鋒天齊宜候低吸
人氣文章大行報告09/11/2022
【大行炒D乜】大摩點睇三桶油？麥格理點睇贛鋒與天齊？一click有答案
人氣文章財經熱話09/11/2022
【鋰電雙雄】鋰電池股逆市造好　升勢可持續幾耐？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金